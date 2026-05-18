Περισσότερα από 25 δισ. δολάρια ανέρχεται η ζημία που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν σε πολυεθνικές εταιρείες ανά τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες, βιομηχανίες ανταλλακτικών αυτοκινήτων και γνωστές αλυσίδες fast food λαμβάνουν ήδη αμυντικά μέτρα για τη μείωση του κόστους, καθώς οι συγκρούσεις δεν δείχνουν να τερματίζονται σύντομα.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονταν ήδη σε πιεστική θέση εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της πανδημίας της COVID-19. Σήμερα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας, σοβαρές διακοπές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρεμπόδιση των εμπορικών διαδρομών λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν επικαλεστεί τον πόλεμο ως λόγο για την υιοθέτηση αμυντικών πολιτικών. Ορισμένες ανέστειλαν τη διανομή μερισμάτων ή την επαναγορά μετοχών, ενώ άλλες έθεσαν προσωπικό σε διαθεσιμότητα, επέβαλαν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων ή ζήτησαν κρατική ενίσχυση.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, τα σταθερά έξοδα καθίστανται δυσκολότερο να απορροφηθούν, προειδοποιούν αναλυτές, γεγονός που απειλεί τα περιθώρια κέρδους στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι συνεχείς αυξήσεις τιμών ενδέχεται να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να πλήξουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το «αγκάθι» των Στενών του Ορμούζ

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ποσοστό αυξημένο κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο.

Το ναυτικό μπλόκο έχει οδηγήσει σε άνοδο των ναύλων, περιορισμό της προσφοράς πρώτων υλών και διακοπή εμπορικών διαδρομών ζωτικής σημασίας για τη ροή των εμπορευμάτων. Έχουν επηρεαστεί οι προμήθειες λιπασμάτων, ηλίου, αλουμινίου, πολυαιθυλενίου και άλλων βασικών υλικών.

Η πλειονότητα των εταιρειών που δήλωσαν οικονομικές απώλειες λόγω του πολέμου προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το κόστος της ενέργειας ήταν ήδη υψηλό. Παράλληλα, περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων προέρχεται από την Ασία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βαθιά ενεργειακή εξάρτηση της περιοχής από τη Μέση Ανατολή.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ζημίας, οι απώλειες των εταιρειών πλησιάζουν το κόστος που είχαν υποστεί λόγω των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2025, όταν είχαν δηλώσει ζημίες άνω των 25 δισ. δολαρίων.

Περίπου 40 εταιρείες στους τομείς της βιομηχανίας, των χημικών και των πρώτων υλών έχουν ανακοινώσει ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ακόμη κι αν ο πόλεμος λήξει άμεσα, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε ισορροπία.