Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα (18/5), ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, το απόγευμα της Κυριακής. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, στην περιοχή του χωριού Αφάντου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Ρόδου, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των δύο γυναικών.