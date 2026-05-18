Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Για περίπου μία εβδομάδα θα διαρκέσει η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να οριστικοποιηθούν οι πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι σήμερα το βράδυ η υποβολή ενστάσεων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή ενστάσεων κλείνει οριστικά σήμερα το βράδυ. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο σχετικός έλεγχος, ώστε την επόμενη εβδομάδα να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες και να ξεκινήσει η εξαργύρωση των vouchers.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ θα εξετάσει τις ενστάσεις και θα εκδώσει το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων καθώς και τον οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων.

Δεν προβλέπεται νέα διαδικασία ένστασης μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, ενώ οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πρόγραμμα και παροχές

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 θα έχει διάρκεια 13 μηνών και περιλαμβάνει τη χορήγηση 300.000 επιταγών συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027).

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Πού κάνετε 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή

Σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον, στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία (εξαιρουμένων των Σποράδων), παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, με αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με την ιδιωτική συμμετοχή να ανέρχεται στο 25%.