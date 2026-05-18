Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας ανησυχία και αντιδράσεις για τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανότατα είχε ξεβραστεί από τη θάλασσα. Κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.

Εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, δεν ήταν δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε υγειονομική ταφή.

Το περιστατικό αυτό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση παρόμοιων περιστατικών.

Τότε, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.