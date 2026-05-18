Λήγει σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», τα οποία προσφέρουν συνολικά 6.600 ψηφιακά vouchers για διακοπές στη Χίο και στα Κύθηρα.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 3.000 vouchers αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 vouchers αξίας 250 ευρώ για τα Κύθηρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν μόνο από τους δύο προορισμούς και για μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες φάσεις του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές περιόδους: η πρώτη από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και η δεύτερη από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Για κάθε φάση θα εκδοθούν 1.500 κάρτες «Chios Pass 2026» και 1.800 κάρτες «Kythira Pass 2026». Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης, αποκτώντας το δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο φάση και έναν προορισμό.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών.

Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τερματικά POS, να ανήκουν στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και να εδρεύουν στις περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων που καλύπτονται από τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας ή με σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 ή 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και όσοι έχουν λάβει συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Δεν δικαιούνται συμμετοχής όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.

Στόχος και συνεργασία υπουργείων

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και η οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (GOV.GR) στον σύνδεσμο vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης και να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet για την είσοδο στο σύστημα. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της δράσης ή της σχετικής εφαρμογής.