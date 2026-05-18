Ο Ακύλας δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά θα ήθελε στη Eurovision 2026, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού που ολοκληρώθηκε στην Αυστρία το Σάββατο (16 Μαΐου). Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όμως, ο νεαρός καλλιτέχνης παραμένει ο μεγάλος νικητής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, μέσω story που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, εξέφρασε τη στήριξή του στον Ακύλα. Συνοδεύοντας μια φωτογραφία του τραγουδιστή επί σκηνής με τη φράση «My winner», ο Γιάννης έδειξε δημόσια την εκτίμησή του για την προσπάθεια του εκπροσώπου της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο τους μοιράζονται μια παρόμοια πορεία ζωής. Ο Ακύλας, που μέχρι πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στον δρόμο, κατάφερε να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, κερδίζοντας το ενδιαφέρον τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς κοινού.

Η Ελλάδα, με το τραγούδι «Ferto», συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς και κατέλαβε τη 10η θέση στον Μεγάλο Τελικό. Από την ψηφοφορία των επιτροπών συγκέντρωσε 73 βαθμούς (12η θέση), ενώ από το televoting έλαβε ακόμη 147 βαθμούς, γεγονός που την ανέβασε στην πρώτη δεκάδα.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον Ακύλα: