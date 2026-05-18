Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν στην EuroLeague και σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5», εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αζουόλας Τουμπέλις της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουορντ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη λιθουανική ομάδα.

הפועל תל אביב הגישה הצעות לשני כוכבי יורוליג לקראת העונה הבאה – https://t.co/wtiA7rX9Tx pic.twitter.com/Xmgfqp3rXX — Sport5 (@sport5il) May 17, 2026

Ο Τουμπέλις ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 12,1 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας 63,4% στα δίποντα και 40,5% στα τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 4,5 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ ανά αγώνα.

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν πως η ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη υπολογίζεται περίπου στις 400.000 ευρώ, ποσό που ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.