Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Play-Offs της EuroLeague, οδηγώντας τη Βαλένθια σε μια ιστορική πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, μετά την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR από το 0-2. Ο 22χρονος γκαρντ αναδείχθηκε MVP των Play-offs, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Μοντέρο είχε καθοριστική συμβολή σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ολοκληρώνοντας τη σειρά με 18,6 πόντους μέσο όρο, 5,8 ασίστ και 1,4 κλεψίματα ανά παιχνίδι, ενώ κατέγραψε και τον υψηλότερο μέσο δείκτη αξιολόγησης (PIR 26,8). Παράλληλα, σημείωσε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας με 73,1% στα δίποντα, 42,3% στα τρίποντα και 81,5% στις βολές, αποτελώντας τον απόλυτο επιθετικό άξονα της Βαλένθια.

Η σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό είχε έντονη δραματουργία. Ο Μοντέρο ξεκίνησε με 15 πόντους στο Game 1 (67-68), συνέχισε με 21 πόντους και 6 ασίστ στο Game 2 (105-107 στην παράταση), ενώ στο Game 3 στην Αθήνα οδήγησε τη Βαλένθια σε νίκη με 16 πόντους και 9 ασίστ (87-91). Στο Game 4 πραγματοποίησε ιστορική εμφάνιση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και PIR 45, την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στα Playoffs της Euroleague.

Στο καθοριστικό Game 5, μπορεί να μην χρειάστηκε να φορτώσει το σκορ από νωρίς, όμως επηρέασε το παιχνίδι με κάθε τρόπο και ολοκλήρωσε με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οδηγώντας τη Βαλένθια στο εμφατικό 81-64 και στο πρώτο Final Four της ιστορίας της.

Με νοοτροπία «δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε», όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο Μοντέρο αποτέλεσε τον παίκτη-κλειδί μιας από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης, με τη Βαλένθια πλέον να ταξιδεύει στην Αθήνα ως μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του Final Four.