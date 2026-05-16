Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο αποψινός τελικός του διαγωνισμού (16/05/26, 22:00, ΕΡΤ1), καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχήματα αναμένεται σκληρή «μάχη» για τη νίκη. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Akylas, ο οποίος θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι σε 24 ακόμη χώρες στην Αυστρία.

Ο Akylas εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Η ελληνική συμμετοχή έχει πλέον αναδειχθεί σε ένα από τα φαβορί, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των στοιχηματικών εταιρειών.

Το τραγούδι «Ferto» κατατάσσεται στην τρίτη θέση των αποδόσεων, με ποσοστό 7% για την κατάκτηση του βραβείου. Οι στοιχηματικές δείχνουν σταθερή εμπιστοσύνη στην ελληνική συμμετοχή, που έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τη σκηνική της παρουσία και την προσεγμένη μουσική παραγωγή.

Πρώτο φαβορί παραμένει η Φινλανδία με 41%, ενώ στη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Αυστραλία. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Delta Goodrem στον δεύτερο ημιτελικό «εκτόξευσε» τις πιθανότητες της χώρας στο 22%.

Στην κατάταξη ακολουθεί η Antigoni, που εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla». Βρίσκεται στη 17η θέση, με 1% πιθανότητες για νίκη, ωστόσο η κυπριακή συμμετοχή έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, οι αποδόσεις παραμένουν ρευστές, με την Αυστραλία να πλησιάζει επικίνδυνα τη Φινλανδία. Η Ελλάδα δείχνει να έχει «κλειδώσει» την τρίτη θέση, ενισχύοντας τις ελπίδες για μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.