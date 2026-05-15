Οι κορυφαίες ελληνικές συμμετοχές που άφησαν ιστορία στον διαγωνισμό τραγουδιού επιστρέφουν στη μνήμη των Eurofans, καθώς απομένουν λίγες μόνο ώρες μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Ο Akylas ετοιμάζεται να ανεβάσει την Ελλάδα ξανά στο βάθρο, με μια εμφάνιση που έχει ήδη προκαλέσει προσδοκίες.

Η Ελλάδα έχει γράψει τη δική της λαμπρή ιστορία στη Eurovision, με συμμετοχές που συνεχίζουν να συγκινούν και να ξεσηκώνουν το κοινό σε όλη την Ευρώπη. Από τις πρώτες παρουσίες μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες, η χώρα μας έχει προσφέρει αξέχαστες στιγμές.

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, ο Σάκης Ρουβάς ξεσήκωσε την Ευρώπη με το «Shake it». Με τη λάμψη και τον δυναμισμό του, χάρισε στην Ελλάδα την τρίτη θέση. Το 2009 επανήλθε με το «This is our night», κατακτώντας και πάλι μια θέση στη δεκάδα.

Η σπουδαία Μαρινέλλα, αν και δεν βρίσκεται πια κοντά μας, παραμένει ζωντανή στη μνήμη των φίλων του διαγωνισμού με το «Κρασί, την θάλασσα και το αγόρι της». Ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Αξέχαστος και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, που μαζί με τους Κόζα Μόστρα το 2013 μετέτρεψαν τη σκηνή σε ρεμπέτικο γλέντι. Η εμφάνισή τους ανέβασε την Ελλάδα στην έκτη θέση, κερδίζοντας το κοινό με τον αυθεντικό ελληνικό ήχο.

Από την Παπαρίζου έως τη Βίσση – οι στιγμές που έγραψαν ιστορία

Η Έλενα Παπαρίζου πέτυχε το απόλυτο: χάρισε στην Ελλάδα τη μοναδική της νίκη, με μια συμμετοχή που φώναζε Ελλάδα. Το επίτευγμα αυτό είναι και ο φετινός στόχος του Akylas, ο οποίος φέρνει ξανά στη σκηνή τη λύρα της Παπαρίζου, δίνοντάς της νέα πνοή.

Δύο φορές ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και η Άννα Βίσση. Το 1980 με το «Ωτοστόπ» και το 2005, όταν ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, με το αξέχαστο «Everything». Και στις δύο περιπτώσεις, η ερμηνεία της άφησε έντονο αποτύπωμα.

Η ελληνοαμερικανίδα Καλομοίρα κατέκτησε την τρίτη θέση με μια συμμετοχή γεμάτη ζωντάνια και τσαχπινιά, προσθέτοντας ένα ακόμη λαμπερό κεφάλαιο στην ελληνική παρουσία.

Οι ιδιαίτερες στιγμές και οι σύγχρονες επιτυχίες

Το 2011, ο Λούκας Γιώρκας με τον Stereo Mike έφεραν το ζεϊμπέκικο στη σκηνή της Eurovision, ενώ το 2002 ο Μιχάλης Ρακιντζής μας έμαθε να συλλαβίζουμε το «Σ’ αγαπώ» με έναν μοναδικό τρόπο.

Το 1991, η Σοφία Βόσσου μάγεψε τους Eurofans με την «Άνοιξή» της, χαρίζοντας στην Ελλάδα την 13η θέση. Πέρυσι, η Κλαυδία εκτόξευσε τη χώρα μας στην έκτη θέση με μια συμμετοχή που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Φέτος, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Akylas. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εμφάνισή του θα μείνει στην ιστορία· το ερώτημα είναι ποια θέση στο βάθρο θα καταφέρει να κατακτήσει.