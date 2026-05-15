Σύμφωνα με δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν σήμερα περίπου το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της διεύρυνσης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», ανέφερε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του με αφορμή την Ημέρα της Ιερουσαλήμ, όπως γνωστοποίησε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η βία παραμένει καθημερινό φαινόμενο στη Γάζα, με τις ισραηλινές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Χαμάς, να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η εκεχειρία και οι καθυστερήσεις στη δεύτερη φάση

Η τελευταία εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ύστερα από την πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, απελευθερώθηκαν οι τελευταίοι όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η μετάβαση στη δεύτερη φάση, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», έχει παγώσει εδώ και εβδομάδες.

Η συγκεκριμένη γραμμή διαχωρίζει τις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς και εκείνες που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, το Ισραήλ είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο λίγο πάνω από το 50% της Γάζας.

Νέα «πορτοκαλί γραμμή» και συνέχιση των συγκρούσεων

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους, δημιουργώντας μια νέα, λεγόμενη «πορτοκαλί γραμμή». Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις μάχες εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 850 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Κατά την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε στρατιωτών του στη Γάζα.