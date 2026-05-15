Ξέσπασμα του ιού Έμπολα έχει προκαλέσει τον θάνατο 65 ανθρώπων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Αφρικής.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 246 ύποπτα περιστατικά του θανατηφόρου αιμορραγικού πυρετού στην επαρχία Ιτούρι, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Αξιωματούχοι του Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) εξέφρασαν ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης. Η περιοχή φιλοξενεί μεταλλευτικές κοινότητες με έντονη κινητικότητα πληθυσμού, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.

Ο ιός Έμπολα αποτελεί μια σοβαρή ασθένεια με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, όπως αίμα ή εμετό, από μολυσμένα άτομα ή πτώματα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια προετοιμασιών ταφής.

Το εθνικό ερευνητικό εργαστήριο της ΛΔ Κονγκό εντόπισε τον ιό Έμπολα σε 13 από τα 20 δείγματα που εξετάστηκαν, σύμφωνα με την Africa CDC.

Ανησυχία για τη νέα επιδημία

Η χώρα έχει καταγράψει 16 επιδημίες του Έμπολα από τότε που ο ιός ταυτοποιήθηκε το 1976. Συνήθως, οι εξάρσεις οφείλονται στο στέλεχος Ζαΐρ, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια.

Ωστόσο, η Africa CDC ανέφερε ότι οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν πως η τρέχουσα επιδημία ενδέχεται να οφείλεται σε διαφορετικό τύπο, με πλήρη αποτελέσματα γενετικής ανάλυσης να αναμένονται εντός 24 ωρών.

Η υπηρεσία υγείας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνάντηση με τις αρχές της ΛΔ Κονγκό, της Ουγκάντας και του Νότιου Σουδάν, καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες.

«Η Africa CDC εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την κυβέρνηση και τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς ανταποκρίνονται σε αυτή την επιδημία», δήλωσε ο Dr Jean Kaseya, γενικός διευθυντής της Africa CDC. «Δεδομένης της υψηλής κινητικότητας πληθυσμού μεταξύ των πληγεισών περιοχών και των γειτονικών χωρών, ο ταχύς περιφερειακός συντονισμός είναι ουσιαστικός».

Εστίες και αιτίες εξάπλωσης

Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στις υγειονομικές ζώνες Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα, ενώ ύποπτα περιστατικά έχουν αναφερθεί και στη γειτονική Μπουνία.

Ο Dr Michael Head, ανώτερος ερευνητής παγκόσμιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφει συχνά θανάτους από τον Έμπολα. Είναι πιθανό να υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων που προκαλούν αυτές τις τακτικές εξάρσεις. Η στενή ανθρώπινη επαφή με ζωικούς φορείς, πιθανότατα νυχτερίδες αλλά ίσως και πρωτεύοντα θηλαστικά, αποτελεί έναν από αυτούς. Άλλες ανησυχίες περιλαμβάνουν τη μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, το τροπικό κλίμα και την εκτεταμένη κάλυψη τροπικού δάσους».

Ιστορικό των επιδημιών

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 2014-16 στη δυτική Αφρική, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 28.000 κρούσματα και 11.000 θάνατοι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.