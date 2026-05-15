Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές στο 160ό χλμ. του ρεύματος προς Ιωάννινα, κοντά στην Έξοδο Αμμοτόπου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας, η οποία έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες. Οι διασώστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από το όχημα, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με το arta2day.gr, στο τροχόσπιτο επέβαινε ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά, όλοι γαλλικής υπηκοότητας, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την εκτροπή του οχήματος.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και όχημα της Ιόνιας Οδού, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης διάσωσης.

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.