Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει καρέ – καρέ τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης στο μπαρ της Ελευθερίου Βενιζέλου στις Τζιτζιφιές της Καλλιθέας το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται οι δύο πρώτοι πυροβολισμοί με στόχο την ιδιοκτήτρια, οι κινήσεις του δράστη μέσα στο κατάστημα και οι επιπλέον πυροβολισμοί που ακολούθησαν. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον πανικό των θαμώνων, τις προσπάθειές τους να καλυφθούν και τη δραματική έξοδο της τραυματισμένης γυναίκας στη λεωφόρο, όπου αιμόφυρτη ζητούσε βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η στιγμή της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί. Ο 58χρονος άνδρας πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της ιδιοκτήτριας, προκαλώντας αναστάτωση στο μπαρ. Παρά τον πανικό, ο δράστης παρέμεινε ψύχραιμος στον χώρο, κρατώντας το όπλο στα χέρια του.

Όπως δείχνει η ανάλυση του βίντεο, τα επόμενα δύο λεπτά ο 58χρονος κινούνταν μέσα στο κατάστημα, συνομιλώντας με άτομα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Την ίδια στιγμή, η τραυματισμένη γυναίκα, αιμόφυρτη, αλλά με τις αισθήσεις της, προσπαθούσε να φτάσει στο νοσοκομείο.

Δύο λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ο άνδρας πυροβόλησε ξανά δύο φορές. Η αναστάτωση στο μπαρ κορυφώθηκε, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν προς την έξοδο. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, όμως οι αστυνομικοί που είχαν ήδη φτάσει στο σημείο, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η κατάσταση της ιδιοκτήτριας

Η γυναίκα παραμένει σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως δήλωσε, δεν είχε καμία δυνατότητα αντίδρασης, καθώς ο ένοπλος βρισκόταν δίπλα της. Σήμερα αντλεί δύναμη από την υποστήριξη συγγενών και φίλων, αλλά και από τα μηνύματα αγάπης των παιδιών της.

Ο 58χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι ήταν μεθυσμένος και δεν είχε έλεγχο των πράξεών του. Όπως προκύπτει, εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσε οπλισμένος και σημάδεψε ανθρώπους, που σώθηκαν από καθαρή τύχη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή της γυναίκας σώθηκε για λίγα μόλις εκατοστά. Το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η δημοσιογράφος Ρία Τσοχαντάρη καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα δραματικά γεγονότα μέσα και έξω από το μπαρ στις Τζιτζιφιές.