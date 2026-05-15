Τις τελευταίες ημέρες η Κρήτη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, καθώς οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων καταγράφουν αισθητή αύξηση, κυρίως στα νότια παράλια του νησιού. Οι συνεχείς επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης δημιουργούν πίεση στις τοπικές Αρχές και στις διαθέσιμες προσωρινές δομές, με την κατάσταση να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα τόσο της διαχείρισης των αυξημένων ροών στην περιοχή όσο και τη δημιουργία δομών στο νησί.

Εδώ και τρία 24ωρα, συνολικά 659 πρόσφυγες και μετανάστες, ξεκινώντας από τα αφρικανικά παράλια, έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως η Κρήτη είναι και επίσημα η πρώτη πύλη εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών που μπαίνουν παράτυπα στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από τις αρχές του έτους έως και τις 10 Μαΐου έφτασαν συνολικά στη χώρα 8.326 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι αφίξεις που αφορούν την Κρήτη και τα νότια ελληνικά σύνορα είναι τουλάχιστον διπλάσιες (3.493) από τις συνολικές αφίξεις διά θαλάσσης που καταγράφηκαν φέτος (6.270).

Οι δομές στο κόκκινο

Αλλωστε, όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, η… κάνουλα των μεταναστευτικών ροών ανοίγει κάθε φορά που υπάρχει βελτίωση των καιρικών συνθηκών. «Σε αυτό που ελπίζουμε είναι να γίνει καλύτερη διαχείριση των ροών φέτος και να μην ξαναζήσουμε τις περσινές εικόνες». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στα δύο νησιά – Γαύδο και Κρήτη – έφταναν σε καθημερινή βάση υπερφορτωμένες βάρκες, με αποτέλεσμα οι προσωρινές δομές – ιδίως δε αυτή στην Αγυιά Χανίων – να λειτουργούν στο… κόκκινο. Πάντως, οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών οδήγησαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αποφασίσει τη μεταφορά 450 μεταναστών από το Ηράκλειο προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην Κω, προκειμένου να παραμείνουν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η μεταφορά κρίθηκε αναγκαία καθώς οι δομές της Κρήτης είναι για προσωρινή κράτηση και δεν γίνεται ταυτοποίηση και καταγραφή. Εξάλλου, ο σχεδιασμός είναι να μην παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στις δομές της Κρήτης και να μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Ταυτόχρονα, επελέγη η ΚΕΔ της Κω καθώς είχε πολύ ελεύθερο χώρο, όπως υπογραμμίζουν.

Χθες, πάντως, στη δομή στην Αγυιά Χανίων φιλοξενούνταν 31 άτομα, τα οποία είχαν εντοπιστεί λίγες ώρες νωρίτερα από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των στατιστικών στοιχείων που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τον Απρίλιο πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε 31 περιστατικά, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη 999 παράτυπων μεταναστών και 29 διακινητών.

Αντιδράσεις

Στο μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για το… μέλλον της δομής, που αναμένεται να δημιουργηθεί στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει η εν λόγω δομή. Πάντως, προσώρας δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τον… υποψήφιο χώρο, ενώ οι τοπικές Αρχές εμμένουν στα χωροταξικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει, όπως το να μη βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να υπάρχουν οι κατάλληλες οδικές συνδέσεις και η λειτουργία του να μην επηρεάζει αρνητικά τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές δραστηριότητες.