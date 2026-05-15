Το TikTok ανακοίνωσε επίσημα το λανσάρισμα του TikTok Go, μιας νέας υπηρεσίας που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία, αξιοθέατα, ξεναγήσεις και τοπικές υπηρεσίες. Η νέα αυτή δυνατότητα υλοποιείται σε συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία παγκοσμίως, όπως τα Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets και Trip.com.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού κοινωνικού δικτύου, η υπηρεσία ενσωματώνεται στα κανάλια που χρησιμοποιούν ήδη οι χρήστες για να ανακαλύπτουν περιεχόμενο: στα βίντεο, στις αναζητήσεις και στις σελίδες τοποθεσίας (location pages).

Με αυτόν τον τρόπο, όταν οι χρήστες εντοπίζουν κάτι που τους αρέσει, μπορούν να δουν λεπτομέρειες, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να ολοκληρώσουν την κράτηση σε ελάχιστα απλά βήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι χρήστες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η εταιρεία υπογράμμισε τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η κίνηση αυτή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τουριστικούς εταίρους, καθώς τους βοηθά να προσεγγίσουν νέα ακροατήρια, να αυξήσουν τις κρατήσεις τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την κοινότητα.

«Κάθε μέρα στο TikTok, εκατομμύρια άνθρωποι ανακαλύπτουν πού να φάνε, πού να μείνουν και τι να κάνουν. Το TikTok Go συνδέει αυτή τη στιγμή της έμπνευσης απευθείας με τις επιχειρήσεις που τη δημιουργούν, και αυτό είναι καλό για τους δημιουργούς, για τις τοπικές επιχειρήσεις και για τις κοινότητες», δήλωσε ο Adam Presser, Διευθύνων Σύμβουλος του TikTok USDS Joint Venture.

Από την πλευρά του, ο Mark van der Linden, Αντιπρόεδρος Συνεργασιών της Booking.com, τόνισε ότι οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να περάσουν από την ανακάλυψη του «καταλύματος των ονείρων τους» σε ένα βίντεο, στην κράτηση της διαμονής τους με «μόλις λίγα πατήματα στην οθόνη».

Παράλληλα, ο Johannes Reck, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της GetYourGuide, σημείωσε ότι με περισσότερες από 200.000 εμπειρίες σε 12.000 προορισμούς, η πλατφόρμα του είναι «σε πλεονεκτική θέση» για να τροφοδοτήσει αυτή τη νέα τάση σε μεγάλη κλίμακα.

Η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιμη για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας όμως τον δρόμο για μια νέα εποχή στο λεγόμενο “Social Commerce” (κοινωνικό εμπόριο) στον τομέα του παγκόσμιου τουρισμού.