Νέες αποκαλύψεις για τις άθλιες συνθήκες που ζούσαν 6 αδερφάκια στο Περιστέρι έρχονται στο φως, καθώς στο παρελθόν η οικογένεια είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στα δυτικά προάστια και είχε καταφύγει στους Λειψούς υπό το φόβο καταγγελιών και τον κίνδυνο να αφαιρεθεί από τους γονείς η επιμέλεια των παιδιών.

Όπως αναφέρουν πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας, η οποία είχε δεχθεί κατά καιρούς βοήθεια από κατοίκους, υπήρξαν περιστατικά, όπου προσφέρθηκαν ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και οικιακά αντικείμενα, τα οποία όμως δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς, όπως υποστηρίζουν. «Βοηθούσαν εδώ. Τους βοηθούσε κόσμος. Τους πήγε ρούχα, τους πήγε πράγματα, τους πήγε να στήσουν νοικοκυριό, κουβέρτες, χαλιά, πράγματα. Και τα αφήσαν, τα αφήνανε και δεν γυρίζανε να τα δούνε. Βαριόντουσαν να χτίσουν το σπιτικό τους», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η μητέρα φέρεται να δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού, ενώ καταγράφονται αναφορές για προβλήματα στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών, όπως υγιεινή, ένδυση και σχολική φοίτηση. «Αυτή ούτε δουλειές έκανε, ούτε καθάριζε, ούτε τίποτα. Το παιδάκι, έχω μάθει, ότι το παιδάκι της στο σχολείο την ειδοποίησε η δασκάλα, η νηπιαγωγός, ότι έχει κατουρήσει πάνω του το παιδάκι, να πάει να το πάρει, να το αλλάξει. Και της είπε “δεν έχω ρούχα”. Και ωρυόταν η μητέρα της (γιαγιά παιδιών) που έχει μία ντουλάπα ρούχα, που έχει του κόσμου τα πράγματα και δεν ασχολείται. Μείνανε, λέει, 5 μήνες. Πληρώσανε μόνο δύο ενοίκια. Τα άλλα τους τα χάρισε ο Ιταλός. Και τα φώτα και τα νερά. Ήτανε να μείνουνε μέχρι τον Ιούνιο».

«Δεν με άφηναν να δω σε τι κατάσταση ζουν»

Ο παππούς των παιδιών μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, είπε ότι δεν έβλεπε τα εγγόνια του, καθώς δεν τον άφηνε ο γιος και η νύφη του. «Τότε που ήρθαν εδώ, ήταν εντάξει. Μετά λέει, τους έπιασε μια γαστρεντερίτιδα. Από ό,τι άκουσα και είχαν κάποια προβλήματα. Ε, δεν ξέρω, δε θέλανε και επαφές να έχουν με κανέναν. Δεν τα έβλεπα τα εγγόνια. Ούτε τους ίδιους δεν έβλεπα. Με μηνύματα μιλάγαμε. Είναι εδώ λέει, πάω, έχουμε βρει σπίτι, ερχόμαστε. Και μετά μου λέει, κάτι στράβωσε, λέει, δεν είχαν ρεύμα, δεν ξέρω τι είχε παίξει και θέλουμε λέει δύο τρεις μέρες να… Λέω ελάτε κάτω, σπίτι. Έτσι κι αλλιώς μόνος μου είμαι. Όχι, λέει, δε θέλουμε. Θέλουμε μόνοι μας. Ήξερα ότι είχε κάνει κάποιος δάσκαλος(καταγγελία), επειδή δεν πήγαιναν σχολείο. Αυτά. Ο γιος μου είναι σε ξενοδοχείο. Ήταν σε ξενοδοχείο. Η νύφη τι να κάνει; Με έξι παιδιά. Η σύζυγός μου με αυτό το μαράζι έφυγε. Κουβαλάγαμε το οξυγόνο μαζί και παρακάλαγε να δει τα παιδιά και δεν μπορούσε να τα δει».

«Δεν ξέρετε πώς ζούμε»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες, που τους προβλημάτισαν, κάνοντας λόγο για συχνές εντάσεις στο σπίτι, αλλά και για παιδιά που εμφανίζονταν παραμελημένα ή με εμφανή σημάδια κακής φροντίδας. «Μένω σχετικά κοντά και πέρναγα κάθε μεσημέρι και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε, σαν να έβγαζε άναρθρες κραυγές. Μία, δύο, τρεις. Λέω εντάξει, έχει 6 παιδιά. Λογικό από τη μία, αλλά από την άλλη λέω, κάτσε, δεν είναι λογικό όλο αυτό», ανέφερε κάτοικος των Λειψών.

«Και εκεί άρχισα να μπαίνω σε σκέψεις και να παρατηρώ λίγο καλύτερα την οικογένεια. Τα παιδάκια δεν πήγαιναν σχολείο. Βρώμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο, όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη παρατήρησα το ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά το πιο μικρό – μπορεί να κάνω και λάθος – να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο. Και λέω ότι εκεί δεν πάει κάτι καθόλου καλά» συνέχισε.

«Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας, ότι έχει συμβεί -για παράδειγμα- το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει πάνω του κι όταν ο δάσκαλος του είπε “πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή”, γυρνάει το παιδάκι και του λέει: “Αυτά τα λέτε, γιατί κύριε δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου». Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 χρονών, να λέει τέτοια πράγματα» είπε περιγράφοντας το ξέσπασμα του 8χρονου παιδιού της οικογένειας.

Οι Αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων και το ενδεχόμενο παρέμβασης των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία τους.