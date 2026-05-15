Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσης της πολυμελούς οικογένειας που ζούσε σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, μέσα σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες φέρνουν στην επιφάνεια τον Γολγοθά των παιδιών τα τελευταία χρόνια.

Η εγκατάλειψη και η απομόνωση τα οδήγησαν μακριά από το σχολείο και τη φυσιολογική ζωή, με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους να αυξάνονται δραματικά.

Η πρώην ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου έμενε η οικογένεια περιγράφει στο Live News εικόνες που προκαλούν σοκ. Όπως λέει, η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα που τους είχε νοικιάσει ήταν αποπνικτική και η κατάσταση του χώρου τραγική.

«Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Το μάρμαρο κάτω ήτανε μαύρο από τη βρώμα… Μιλάμε για μωρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια έμεινε στο διαμέρισμα από το 2020 έως το 2023. Τα παιδιά, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ήταν συνεχώς ταλαιπωρημένα και σε κακή κατάσταση.

«Ερχόταν δυσοσμία… Την μπανιέρα μπανιέρα τρόμαξα να την καθαρίσω με ειδικό συνεργείο καθαρισμού… Τα πάντα είχαν μούχλα», περιγράφει η ίδια γυναίκα.

Ο διευθυντής του σχολείου όπου φοιτούσαν τα μεγαλύτερα αδέρφια θυμάται την εικόνα τους, που είχε προκαλέσει ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. «Φοβισμένα, θα έλεγα, κάπως… Ένας εκπαιδευτικός δεν καταλαβαίνει πολλά», σημείωσε.

Η παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών

Την περίοδο εκείνη, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου άρχισαν να ασχολούνται με την υπόθεση. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι τα προβλήματα της οικογένειας επιδεινώθηκαν μετά τον θάνατο της γιαγιάς, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στον δήμο και στήριζε οικονομικά τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Μαρτυρίες γειτόνων και φίλων

Μητέρες συμμαθητών και γείτονες υποστηρίζουν ότι οι γονείς είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη τη βοήθεια που τους προσφέρθηκε. Τα παιδιά ζούσαν σε συνθήκες όπου είχαν χαθεί ακόμη και οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, ενώ υπήρχαν και παράπονα για ενοχλητικούς θορύβους τη νύχτα.

«Μου καταστρέψανε το σπίτι και χρειάστηκα σχεδόν δέκα χιλιάρικα για να το ξαναφτιάξω… Ήταν τα παιδιά ατημέλητα», ανέφερε η πρώην ιδιοκτήτρια.

Η ζωή στην ταράτσα και η καταδίκη των γονιών

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η οικογένεια μετακόμισε σε ταράτσα πολυκατοικίας, αποκομμένη από το σχολείο και κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Η μητέρα περιέγραψε τις απελπιστικές συνθήκες: «Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν… Είμαι έγκυος στον 7ο μήνα».

Οι γονείς καταδικάστηκαν για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της, ενώ οι ίδιοι αποδίδουν τα προβλήματα σε οικονομικά αδιέξοδα.

Τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 13 ετών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Παραμένουν όλα μαζί, περιμένοντας να μάθουν πώς θα συνεχιστεί η ζωή τους.