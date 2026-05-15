Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Μαΐου στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες κινήθηκαν προς τη ζώνη απολύμανσης και εμποδίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι έγινε περιορισμένη χρήση χημικών, τονίζοντας πως το επεισόδιο διήρκησε λίγα λεπτά και δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη ζώνη απολύμανσης, λίγα μέτρα μετά τις μπάρες του σταθμού, χωρίς όμως να τους επιτραπεί.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από τη ρίψη χημικών, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση στο σημείο.

Κανονικά η διέλευση φορτηγών από Βουλγαρία προς Ελλάδα

Παρά τα επεισόδια, η διέλευση οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα πραγματοποιούνταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Από τις πρωινές ώρες, παραγωγοί είχαν συγκεντρωθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, κατόπιν απόφασης της γενικής τους συνέλευσης. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Λευκώνα – Προμαχώνα διακόπηκε έως τη διασταύρωση Χριστός–ΒΙΠΕ, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για να αποτρέψουν την κίνηση των τρακτέρ προς τα σύνορα.

Διαμαρτυρίες για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι δεν έχει υλοποιηθεί καμία κυβερνητική δέσμευση από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους. Επισημαίνουν πως τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν έντονα, παρότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.