«Οποιος επηρεάζεται πολύ από τις δημοσκοπήσεις και τις κοιτάει κάθε λεπτό είναι σαν αυτόν ο οποίος κοιτάει κάθε λεπτό το θερμόμετρο, κάποια στιγμή θα ανεβάσει πυρετό». Η παρομοίωση χρησιμοποιήθηκε από τον Παναγιώτη Δουδωνή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να δείξει πως διαβάζει τα γκάλοπ, αλλά δεν απογοητεύεται. Κάνει τη δουλειά του, ώστε να ανεβάσει τα εκλογικά του νούμερα. Βέβαια, ο ίδιος έθεσε ζητήματα μεθοδολογίας, αποφαινόμενος ότι είναι «της πλάκας» οι έρευνες που μετράνε δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, παρότι δεν έχει καν ανακοινωθεί.

Ο βουλευτής Επικρατείας δεν είπε κάτι που δεν ακούγεται σε πράσινα πηγαδάκια. Η Διαμαντοπούλου, ωστόσο, έσπευσε να αποδοκιμάσει την ιδέα να υιοθετήσουν μια από τις αγαπημένες τακτικές των συριζαίων από το 2019 κι έπειτα: τη σύγκρουση με τους «γκαλοπατζήδες». «Δεν θα μπούμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες», ξεκαθάρισε. Ποιο Κίνημα όμως θα εμφανίζεται από εδώ και πέρα; Αυτό που αναζητά έναν εχθρό, για να δικαιολογήσει τις επιδόσεις του στις δημοσκοπικές διαφάνειες; Ή το άλλο, το υπεράνω, που δεν πυροβολεί τον αγγελιαφόρο, αλλά τον πολιτικό αντίπαλο; Η μόνιμη επωδός όσων προτιμούν την πρώτη μέθοδο (άσχετα από την κομματική τους ταυτότητα) θέλει τις μετρήσεις να δημιουργούν κλίμα.

Εχθρός

Η αμφισβήτησή τους, εκτιμούν, μπορεί να λειτουργήσει όπως στην προεκλογική περίοδο πριν από τις ευρωεκλογές του 2019. Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλευόμενος τις αποκλίσεις στην πρόθεση ψήφου που έδιναν διάφορες εταιρείες, θύμιζε πόσο έξω είχε πέσει ο κλάδος πριν από μια τετραετία. Ετσι είχε πείσει μέχρι και το γαλάζιο στρατόπεδο ότι πρέπει να αμφιβάλλει για το μέγεθος της ψαλίδας ανάμεσά τους.

Η ιστορία διέψευσε την αριστερή προσδοκία και κουρέλιασε τον τακτικισμό. Αλλά, τα στελέχη του κόμματος συνέχισαν να επιτίθενται στους δημοσκόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης φοράς τους στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ κατέφυγαν σ’ αυτόν και το 2023. Τα αποτελέσματα της κάλπης πάλι δεν δικαίωσαν την επιλογή τους. Οσοι, λοιπόν, τάσσονται υπέρ της δεύτερης στρατηγικής έχουν διδαχθεί από τα παραπάνω λάθη. Ξέρουν να διαλέγουν τις μάχες τους. Κυρίως δε γνωρίζουν να διαλέγουν τους εχθρούς τους – γιατί από τους τελευταίους κρίνονται κι οι ίδιοι. Ενα ΠΑΣΟΚ που συριζίζει για τις έρευνες της κοινής γνώμης μοιάζει να υποτάσσεται ανέλπιδο στη μοίρα που του λένε οι μπάρες κι οι πίτες τους. Ενα που στρέφει τα όπλα του στους σωστούς στόχους επιχειρεί να τη γράψει μόνο του.