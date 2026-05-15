«Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και διεθνών αβεβαιοτήτων, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του, με προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κως να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας από τη Ρόδο, όπου πραγματοποίησε περιοδεία (στο πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε και την Κω) τις προηγούμενες ημέρες (Τετάρτη και Πέμπτη) η διοίκηση της τράπεζας.

«Η Eurobank βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή, αποτελώντας αξιόπιστο εταίρο βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις» είπε ο Φωκίων Καραβίας, αναφερόμενος στις συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των 580 εκατ. ευρώ που προγραμματίζει η τράπεζα στα δύο νησιά της Δωδεκανήσου την περίοδο 2023-2028. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν εκταμιευθεί περισσότερα από 335 εκατ. ευρώ, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας, αλλά και στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τα ακίνητα. Στο πλαίσιο της περιοδείας αναδείχθηκε επίσης η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών από την Eurobank, με παρεμβάσεις όπως αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στη Ρόδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής.

Στουρνάρας: Από κρίση σε κρίση

«Είμαστε σε κρίση εδώ και πολλά χρόνια» είπε ο Γιάννης Στουρνάρας για τα διαδοχικά πλήγματα που δέχεται η παγκόσμια οικονομία από την πανδημία του Covid και έπειτα. «Ζούμε σε περίοδο κρίσης και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα καταλήξει» δήλωσε μιλώντας σε συνέδριο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ τόνισε ότι ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε περίοδο μετάβασης, με την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μας.

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέδειξε τα κρυπτοστοιχεία και την ενδεχόμενη «ιδιωτικοποίηση του χρήματος» ως μεγάλους κινδύνους της εποχής και υπεραμύνθηκε της ιδέας δημιουργίας του ψηφιακού ευρώ. Προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το Mythos της Anthropic, που θα μπορούσε να καταστρέψει νοσοκομεία, σχολεία και τράπεζες αν βρεθεί σε λάθος χέρια. Τέλος, ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στην Κριστίν Λαγκάρντ και την ευχάριστη έκπληξή της όταν σε επίσκεψή της στην ΤτΕ διαπίστωσε ότι πολλές γυναίκες είναι επικεφαλής τμημάτων στην κεντρική τράπεζα και πίστωσε σε αυτές την επιτυχία της ΤτΕ.

ΑΔΜΗΕ: 1 ευρώ ανά μετοχή για την ΑΜΚ

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προχωρά στην αύξηση κεφαλαίου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με τιμή διάθεσης το ένα ευρώ ανά μετοχή, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ισούται με την ονομαστική τους αξία. Η συνολική αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μανούσο Μανουσάκη να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή θωράκιση του Διαχειριστή.

Τετραμερής για την Ενέργεια

Συνεδριάζει σήμερα στην Αθήνα η Τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ Maria Sferuzza, ο πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, καθώς και επικεφαλής των αρμόδιων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης της Τετραμερούς Υπουργικής Συνάντησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών.

Η Ελλάδα πύλη LNG

Τη σημασία των υποδομών, των μακροχρόνιων συμβάσεων και της κανονιστικής σταθερότητας για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου που συνδέει την Ελλάδα με χώρες της Ευρώπης, υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ LNG, Μαρία Ρίτα Γκάλι, μιλώντας χθες στο πλαίσιο του συνεδρίου Energy Transition Summit. Οπως είπε, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποτελέσει πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και ο Κάθετος Διάδρομος είναι «πολύ σημαντικός ως υποδομή, γιατί χωρίς την υποδομή αυτή δεν μπορούμε να φτάσουμε στις τελικές αγορές», είπε.

Συνεχίζονται οι πληρωμές

Συνεχίζεται η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ηδη, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 3.628.350 ευρώ, που αφορούν 226 δικαιούχους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Λέσβος: ξεκίνησε η διακίνηση τυριών

Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Συγκεκριμένα, από τις 5 έως τις 11 Μαΐου διακινήθηκαν, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ, 175 τόνοι φέτα, 26 τόνοι λαδοτύρι, 30 τόνοι κασέρι, 5 τόνοι γραβιέρα και 1,5 τόνος κεφαλοτύρι.