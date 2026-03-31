Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ), σε 486.300 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 29 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.144 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.652 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής κατάστασης.

Για την περίοδο από 9 έως 29 Μαρτίου 2026 εντοπίστηκαν 15 νέα κρούσματα σε δέκα περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τρία κρούσματα καταγράφηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, δύο στην Ηλεία, ενώ από ένα περιστατικό εμφανίστηκε στην Ευρυτανία, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ιθάκη, την Ξάνθη, την Πιερία και τις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο διάστημα 14 Οκτωβρίου 2025 έως 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 47.592 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις και έγιναν 88 συλλήψεις.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται συνεχώς, με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι Περιφερειακές Ενότητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου. Οι Αρχές καλούν τους παραγωγούς να εφαρμόζουν πιστά τις προβλεπόμενες οδηγίες, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της ευλογιάς.