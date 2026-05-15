Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027».

Μετά την ανάρτησή τους, ξεκινά άμεσα και η διαδικασία των ενστάσεων απ’ όσους εν δυνάμει δικαιούχους «κόπηκαν» και θεωρούν ότι αδικήθηκαν.

Τα προσωρινά αποτελέσματα στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027» είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών: https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.