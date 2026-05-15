Ο Κένεθ Φαρίντ είχε δεχθεί ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια του Game 5 με την Βαλένθια και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού.

Ο Αμερικανός σέντερ ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Ο Κένεθ Φαρίντ μαζί με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει σπασμό στον αυχένα είναι οι δύο αθλητές που έμειναν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR εν όψει της σημερινής αναμέτρησης με την Μύκονο Betsson.