«Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ. Μείνε σταθερός στις αξίες σου. Δεν είναι θέμα εμφάνισης ή τύχης, είναι μέσα σου, κι αυτό που έχεις μέσα σου, δεν μπορούν να στο πάρουν ποτέ».
Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν μακριά από τον καλό τους εαυτό στο καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια και γνώρισαν ήττα με 81-64, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει το «παρών» στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center, ολοκληρώνοντας πρόωρα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση. Λίγα […]
Μέλι: «Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος»
Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στα playoffs της EuroLeague και έκλεισαν θέση για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Οι δύο ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις απαιτητικές σειρές απέναντι σε Μονακό και Ζαλγκίρις, δείχνοντας σταθερότητα, εμπειρία και υψηλό επίπεδο αγωνιστικής ποιότητας. Πλέον, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται στον ημιτελικό της διοργάνωσης, εκεί […]
«AS»: Οριστική συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης με Γιούρτσεβεν
Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει κλείσει την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική «AS», με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν δημιούργησαν σημαντικό κενό στη ρακέτα της «Βασίλισσας», οδηγώντας τη διοίκηση στην αναζήτηση επιπλέον λύσεων για τη θέση του σέντερ. Έτσι, οι […]
Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα» (vid)
Η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Για το μεγάλο παιχνίδι τοποθετήθηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυσκολία της αποστολής απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Ο Λιθουανός τεχνικός χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως το […]
Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ στη Ρόδο
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με επιβλητικό τρόπο το πρώτο βήμα στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας άνετα στο ΣΕΦ με 117-76, και πλέον στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Ρόδο (16/5, 16:15). Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στο νησί με στόχο να «κλειδώσουν» την πρόκριση στα ημιτελικά […]