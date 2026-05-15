Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν μακριά από τον καλό τους εαυτό στο καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια και γνώρισαν ήττα με 81-64, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει το «παρών» στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center, ολοκληρώνοντας πρόωρα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό, ο Κέντρικ Ναν προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τοποθετηθεί δημόσια για την απογοήτευση που άφησε η εξέλιξη της σειράς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στη διάρκεια της σεζόν, έστειλε μήνυμα επιμονής και ψυχικής αντοχής, επισημαίνοντας πως ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις αποτυχίες μέσα στο παρκέ, το σημαντικό είναι να βρίσκει κανείς τη δύναμη να σηκώνεται ξανά και να συνεχίζει.