Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη τρίτη συνεχόμενη ήττα από τη Βαλένθια, αυτή τη φορά στη Roig Arena με 81-64, και με συνολικό σκορ 3-2 αποκλείστηκε από τη συνέχεια της EuroLeague, μόλις ένα βήμα πριν το Final Four της Αθήνας.

Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό, η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι Γκραντ, έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας πως οι δυσκολίες είναι μέρος της πορείας και εκφράζοντας τη στήριξή της στους φιλάθλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η Έμιλι Γκραντ ανέβασε μια φωτογραφία του Αμερικανού γκαρντ μαζί με τα δύο τους παιδιά, συνοδευόμενη από ένα συγκινητικό μήνυμα υποστήριξης.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Όμως, οι συζητήσεις μαζί τους για τη ζωή, τα μαθήματα, την οικογένεια, το μπάσκετ, τις δυσκολίες και τον χαρακτήρα είναι ξεχωριστές. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδρομής και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Φίλοι του ΠΑΟ, σας αγαπάμε. Είμαστε μαζί σας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».