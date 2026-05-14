Στη σκιά των επεισοδίων που σημειώθηκαν την παραμονή με επιθέσεις και τραυματισμούς σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές στα ΑΕΙ της χώρας. Παρά τον αρχικό προβληματισμό που εξέφραζαν νωρίς το πρωί τόσο πανεπιστημιακοί όσο και φοιτητές, μήπως τα επεισόδια επηρέαζαν τη συμμετοχή, σύμφωνα με τις ενδείξεις ο αριθμός των φοιτητών που προσήλθαν στις κάλπες κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι – ίσως να υπήρξε μια μικρή πτώση.

Να σημειωθεί βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στις εκλογές είναι ιδιαίτερα μειωμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποιες σχολές υπήρξαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και διακριτική παρουσία της Αστυνομίας ή ιδιωτικής φύλαξης (ίσως και στον απόηχο των επεισοδίων της Τρίτης).

Στο επίκεντρο του προεκλογικού διαλόγου στις φετινές φοιτητικές εκλογές ήταν κυρίως το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά και το νέο πλαίσιο ασφαλείας στα ΑΕΙ μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου το 2025. Επίσης και θέματα της καθημερινότητας της φοιτητικής ζωής, όπως είναι η στέγαση, το κόστος διαβίωσης, η μέριμνα κ.λπ.

Υπήρξε κλίμα έντασης και καταγγελίες πριν από την καταμέτρηση. Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της, από τη Δευτέρα η Πανσπουδαστική ΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, λίγο μετά το πέρας της ψηφοφορίας, με ανακοίνωσή της η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατήγγειλε την παράταξη της Πανσπουδαστικής ότι προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία σε τμήματα ανά την Ελλάδα αναφέροντας επίσης ότι «στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η ψηφοφορία διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Η καταμέτρηση και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναμένονταν αργά το βράδυ καθώς οι κάλπες στις περισσότερες σχολές έκλεισαν περίπου στις 7 – σε ορισμένες περιπτώσεις άργησαν και έκλεισαν γύρω στις 8 λόγω καθυστερημένης έναρξης της διαδικασίας. Οπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δεν αναμένεται ενιαία πανελλαδική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς κάθε παράταξη ανακοινώνει τα δικά της στοιχεία – κάτι που συχνά οδηγεί στην αντιδικία ακόμη και για την πρωτιά.