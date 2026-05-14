Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου, με νέα μαρτυρία να ρίχνει φως στα κίνητρα πίσω από το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του δράστη δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό του παιδιού της και φέρεται να πίεζε τον 54χρονο σύζυγό της να δολοφονήσει τον Νικήτα.

Άτομο που διατηρεί επαφές με το ζευγάρι, που έχει προφυλακιστεί, υποστήριξε ότι η γυναίκα θεωρούσε υπεύθυνο για το τροχαίο τον 18χρονο τότε φίλο του γιου της (σ.σ. τονΝικήτα), ο οποίος οδηγούσε το βράδυ του δυστυχήματος. Ο σύζυγός της ωστόσο πίστευε, πως αιτία του θανάτου ήταν ο επικίνδυνος δρόμος και όχι ο νεαρός που επέζησε. Η 56χρονη, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δεν κατάφερε να ξεπεράσει την απώλεια του παιδιού της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ασκούσε συνεχείς πιέσεις στον άνδρα της, ζητώντας του να εκδικηθεί τον φίλο του νεκρού τους γιου.

«Εγώ έχω μία γνωστή, η οποία δούλευε με τη γυναίκα του 54χρονου. Μετά το συμβάν (σ.σ. το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος της), η γυναίκα ευχόταν να πεθάνει το παιδί, έλεγε ότι θα τον σκοτώσει και ότι θα το δείτε, ότι θα το σκοτώσουν το παιδί. Στη συνέχεια, είχε γίνει εδώ στο Ηράκλειο, ένα συνέδριο -τέλος πάντων- ψυχολογικής υποστήριξης, πήγαινε αυτή η γυναίκα. Όταν κατάλαβε, ότι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν περισσότερο, αυτή σταμάτησε να πηγαίνει», δήλωσε μάρτυρας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ήθελε να κάνει κακό στον Νικήτα. Με τον καιρό αρρώσταινε και το μυαλό του άντρα της, ο οποίος από την αρχή ήταν κάθετος ότι φταίει η άσφαλτος και ότι έκανε πάρα πολλές εκκλήσεις για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Φανταστείτε, ερχόταν στη δουλειά στην Αμμουδάρα και σε διάφορες περιοχές, τέλος πάντων, και κρατούσαν κάποια χαρτιά και μας ζητούσαν να υπογράψουμε για να φτιαχτεί επιτέλους αυτός ο δρόμος, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, «η γυναίκα του 54χρονου του έλεγε κάθε βράδυ ότι είσαι άνανδρος, αν δεν το σκοτώσεις και αυτό το παιδί θέλω να πεθάνει, γιατί λέει το παιδί μου είναι στο χώμα και αυτός κάνει κανονικά τη ζωή του; Τον θέλω νεκρό. Ο 54χρονος αυτά τα έλεγε σε κάποια κοντινά του άτομα που χρειαζόταν βοήθεια για όλο αυτό. Αρρώστησε το μυαλό του και ξεκίνησαν μετά οι απόπειρες».