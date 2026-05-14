Σε διπλή κίνηση στη «σκακιέρα» της δικαιοσύνης με στόχο η υπόθεση των υποκλοπών να μην μείνει στο συρτάρι της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και να ερευνηθεί σε βάθος από τα αρμόδια δικαστήρια – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – είναι έτοιμος να προχωρήσει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα στη σοβαρή αυτή υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο νομικός παραστάτης των προσώπων αυτών, που στην πλειοψηφία τους, από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψαν ότι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, προσέφυγαν αμέσως στη Δικαιοσύνη, συνεχίζει για λογαριασμό των εντολέων του το δικαστικό αγώνα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Έτσι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, που ούτως ή άλλως έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της, καθώς θα προστεθούν και άλλα θύματα στον κατάλογο εκείνων που ζητούν με μηνύσεις δικαστική προστασία, ο Ζαχαρίας Κεσσές ετοιμάζει και αγωγές αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς διαπιστωμένα έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στο απόρρητο των επικοινωνιών τους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η υπόθεση να οδηγηθεί και στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκεί που ούτως ή άλλως έχει ήδη προσφύγει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν νομικές πηγές με γνώση των δεδομένων της υπόθεσης , η ουσιαστική διερεύνηση είναι σημαντική όχι μόνο για τα ίδια τα θύματα, αλλά για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τα αδικήματα που έχουν καταγγελθεί και για τα οποία πρωτοδίκως έχουν ήδη καταδικαστεί τέσσερις επιχειρηματίες αφορούν την καρδιά του κράτους δικαίου, των θεσμών και της ίδιας της Δημοκρατίας.