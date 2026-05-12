Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας 27χρονος υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL, ύστερα από αίτημα των αρχών της χώρας του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των διωκτικών αρχών, ο 27χρονος καταζητείται για υπόθεση που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Τουρκία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του προς τις τουρκικές αρχές.