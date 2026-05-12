Σοκ και οργή προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο. Η 28χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τα ίδια της τα παιδιά κατέθεσαν στην Αστυνομία πως ο πατέρας τους φέρεται να την έσπρωξε από το όχημα και στη συνέχεια να την παρέσυρε.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», ανέφερε ο Νίκος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές, με αίματα στην άσφαλτο και προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα στον δρόμο, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της 28χρονης υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε μόνη της από το αυτοκίνητο, περιγράφοντας πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά κατά την κίνηση και εκείνη βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας δίνει μία άλλη εικόνα, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του να παρασύρει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Ο 30χρονος συνελήφθη, καθώς βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.