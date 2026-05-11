Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, από τροχαίο δυστύχημα έως κακόβουλη ενέργεια, με τις καταθέσεις συγγενών αλλά και ενός από τα παιδιά της οικογένειας να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Το χρονικό και το κενό των 22 λεπτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 17:20 το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί με τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών.

Η οικογένεια επέβαινε σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχυμένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα.

Όταν συγγενικά πρόσωπα έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα απαραίτητα για το βρέφος, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του.

Η εικόνα στο σημείο και τα ευρήματα στο όχημα

Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος, με μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο στα χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Ο 30χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά ενώ οδηγούσε και η σύζυγός του εκτινάχθηκε από το όχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα.

Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών το σενάριο τροχαίου υπό την επήρεια αλκοόλ, το ενδεχόμενο να την έσπρωξε εκτός οχήματος ή ακόμη και να την τραυμάτισε με το ίδιο το αυτοκίνητο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κλούβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακτήρας του οχήματος είχε αποκολληθεί και βρισκόταν στο πίσω μέρος, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιμάτινες δαχτυλιές στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες και αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 30χρονος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Η μαρτυρία γιατρού και η κατάθεση παιδιού

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μαρτυρία ενός διερχόμενου γιατρού, ο οποίος φέρεται να εντόπισε την 28χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο και τον 30χρονο να βρίσκεται από πάνω της.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας, ο γιατρός ρώτησε τον άνδρα γιατί δεν είχε καλέσει ακόμη το ΕΚΑΒ, με εκείνον να απαντά ότι «θα το έκανε».

Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο που μετέφερε την 28χρονη στο ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, βαρύνουσα σημασία δίνεται και στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα από τα παιδιά της οικογένειας φέρεται να περιέγραψε σκηνή που επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή παιδοψυχολόγου, ώστε η κατάθεση να ληφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.

Κρίσιμη η κατάσταση της 28χρονης

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να δώσει πλήρη κατάθεση στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ψελλίσει ελάχιστες λέξεις και φέρεται κάποια στιγμή να είπε: «Μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η δική της μαρτυρία θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.