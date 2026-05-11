Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως φαίνεται και σε βίντεο του orangepress.gr.

Ο επιβάτης επαναπατρίστηκε με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, χρησιμοποιώντας αεροσκάφος τύπου C-27J Spartan, από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της μεταφοράς του, πριν οδηγηθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η είσοδος του Έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε από ειδικά διαμορφωμένο σημείο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με άλλους ασθενείς ή συνοδούς. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ο επιβάτης τέθηκε άμεσα σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Η μεταφορά και η παραμονή του οργανώθηκαν με βάση τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον συνόδευσαν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Έλληνας επιβάτης θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι άνθρωποι μολύνονται από τον ιό χανταϊού μέσω επαφής με τρωκτικά, όπως αρουραίους και ποντίκια. Η μετάδοση γίνεται κυρίως όταν υπάρχει επαφή με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μόλυνση μπορεί να προκληθεί και μέσω δαγκώματος ή γρατσουνιάς από τρωκτικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.