Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών, παρουσιάζεται σήμερα στις 12:00 σε ειδική εκδήλωση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Κεντρική επιδίωξη του νέου πλαισίου είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλιστεί το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, καθώς και η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, με διαφάνεια και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των ήδη κορεσμένων περιοχών και η ανάδειξη νέων, εναλλακτικών και θεματικών προορισμών, που θα ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Με αυτόν τον τρόπο, τίθενται οι βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον για τη χώρα.