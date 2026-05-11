Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, κυρίως κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ιωνία.

Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως προς Αθήνα, αλλά και στην παραλιακή κατά τμήματα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά και προς Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

