Επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε σπίτι που χρησιμοποιούσε η συμμορία ως ορμητήριο και προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, τεσσάρων ανδρών και μίας γυναίκας.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει δύο τρόπους δράσης. Στην πρώτη περίπτωση, το διαμέρισμα λειτουργούσε ως «μίνι μάρκετ» ναρκωτικών, όπου οι πελάτες προσέρχονταν για να προμηθευτούν τις ουσίες. Στη δεύτερη, τα μέλη μετέβαιναν συντονισμένα προς τον λόφο του Στρέφη για να πραγματοποιήσουν υπαίθριες συναλλαγές.

Κατά τη διαδρομή τους, οι πελάτες γνώριζαν εκ των προτέρων τα σημεία διέλευσης, ώστε να παραλάβουν τα ναρκωτικά και να αποχωρήσουν γρήγορα. Παράλληλα, η συμμορία είχε δημιουργήσει καβάτζες σε διάφορα σημεία των Εξαρχείων, όπου έκρυβε εξοπλισμό και ουσίες.

Σε ορισμένα σημεία εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας, ενώ αλλού αποθηκευόταν κάνναβη. Ενδεικτικό της μεθοδολογίας τους είναι ότι ναρκωτικά βρέθηκαν ακόμη και μέσα σε γλάστρες στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας.

Οι αρχές κατέσχεσαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, χάπια ecstasy και άλλες ουσίες, συνεχίζοντας την έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.