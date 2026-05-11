Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/05) έφτασε στη χώρα μας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν και παρότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε 45ήμερη καραντίνα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, καθώς υπήρχε υποψία έκθεσης στον χανταϊό.

Σκοπός της πολυήμερης καραντίνας είναι ο προληπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν είναι φορέας του ιού ή αν θα νοσήσει.

Σημειώνεται πως τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρροια.