Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον τρίτο του μήνα, προσφέρει στην Κίνα ένα πολύτιμο παράθυρο κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών υπό πίεση. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι σε κάθε πεδίο μάχης ο αντίπαλος έχει πάντα καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση.

Το CNN μίλησε με ειδικούς από την Κίνα, την Ταϊβάν και άλλες περιοχές για το πώς οι δύο πρώτοι μήνες μαχών στον Περσικό Κόλπο μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Κίνα κινδυνεύει να παρερμηνεύσει τις δυνάμεις της, να υποτιμήσει την έλλειψη εμπειρίας της και να διατηρήσει μια υπερβολικά περιορισμένη θεώρηση των συνεπειών μιας τέτοιας αντιπαράθεσης.

Ο Φου Τσιανσάο, πρώην συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας, δήλωσε ότι το βασικό του συμπέρασμα από τις έως τώρα μάχες είναι πως ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) δεν πρέπει να παραμελεί την άμυνά του, επισημαίνοντας ότι το Ιράν έχει βρει τρόπους να παρακάμπτει αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας όπως τα Patriot και THAAD.

«Πρέπει να αφιερώσουμε σημαντική προσπάθεια στον εντοπισμό των αδυναμιών της αμυντικής μας πλευράς ώστε να παραμείνουμε ανίκητοι σε μελλοντικούς πολέμους», δήλωσε ο Φου στο CNN.

Τα τελευταία χρόνια, ο PLA έχει επεκτείνει ραγδαία την επιθετική του ισχύ, προσθέτοντας πυραύλους με υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης που μπορούν να αποφύγουν αναχαιτιστές, καθώς και τις πλατφόρμες εκτόξευσής τους.

Η Πολεμική Αεροπορία της Κίνας ενισχύεται με μαχητικά πέμπτης γενιάς τύπου J-20, που αναμένεται να φτάσουν τα 1.000, αριθμός αντίστοιχος των αμερικανικών F-35, σύμφωνα με το βρετανικό think tank RUSI. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός βομβαρδιστικού stealth μακράς εμβέλειας, παρόμοιου με τα αμερικανικά B-2 ή B-21.

Ωστόσο, η άμυνα παραμένει το αδύναμο σημείο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι το Ιράν κατάφερε να διεισδύσει στα αμερικανικά αμυντικά δίκτυα του Περσικού Κόλπου χρησιμοποιώντας σχετικά απλή τεχνολογία, όπως φθηνά drones Shahed και βαλλιστικούς πυραύλους χαμηλού κόστους.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία με προηγμένα μέσα – F-35, B-2 – αλλά και πιο οικονομικά κατευθυνόμενα πυρομαχικά από B-1, B-52 και F-15, πλήττοντας εκτοξευτήρες, πλοία και γέφυρες. Ο Φου τόνισε ότι το Πεκίνο πρέπει να προετοιμαστεί για έναν τέτοιο συνδυασμό επιχειρήσεων.

«Πρέπει να εμβαθύνουμε ώστε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά κρίσιμες εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια από επιθέσεις και αιφνιδιαστικά χτυπήματα», πρόσθεσε.

Η διάσταση της Ταϊβάν

Η Ταϊβάν παραμένει πιθανό σημείο ανάφλεξης σε ένα ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουσης ΗΠΑ–Κίνας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει δεσμευθεί να «επανενώσει» το νησί, παρότι δεν το έχει ποτέ κυβερνήσει, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Στην Ταϊβάν, οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η Κίνα διαθέτει πλέον στρατιωτικές δυνατότητες που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία ακριβείας με μαζική παραγωγή φθηνών drones, παρόμοια με τη στρατηγική του Ιράν.

«Οι ρουκέτες μακράς εμβέλειας και οι σμήνοι drones θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας κατά της Ταϊβάν», δήλωσε ο Τσιέ Τσουνγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ταϊβάν.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η Ταϊβάν δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τέτοιους όγκους μη επανδρωμένων όπλων. Έκθεση κυβερνητικού φορέα χαρακτηρίζει τα υφιστάμενα αντίμετρα «αναποτελεσματικά» και «σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας» για κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές βάσεις.

Παρά ταύτα, η Ταϊβάν ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες. Ο Τζιν Σου, διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας drone Thunder Tiger, κάλεσε για περισσότερες επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή: «Πρέπει να παράγουμε αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας», είπε.

Οι ΗΠΑ επίσης αντλούν διδάγματα, αναγνωρίζοντας ότι σε μια πιθανή σύγκρουση στον Ειρηνικό ίσως βρεθούν σε ρόλο αμυνόμενου. Ο διοικητής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, τόνισε στη Γερουσία ότι τα drones καθιστούν τον πόλεμο πολύ πιο δαπανηρό για την επιτιθέμενη πλευρά.

Σε περίπτωση μάχης για την Ταϊβάν, το νησί ή οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν drones για να πλήξουν κινεζικά πλοία ή αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατεύματα του PLA. Κάθε τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος είναι πολλαπλάσιας αξίας από τα drones που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν, λειτουργώντας αποτρεπτικά – όπως φαίνεται και στον πόλεμο του Ιράν.

Μαθήματα από το Ιράν

Το κύριο δίδαγμα για κάθε στρατό είναι ότι και ο αντίπαλος μαθαίνει. Πολλοί αναλυτές παραδέχονται ότι η Ουάσιγκτον δεν προέβλεψε το ενδεχόμενο ιρανικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Παρά τις βαριές απώλειες, η Τεχεράνη εξακολουθεί να λειτουργεί, προσφέροντας σαφή μαθήματα στο Πεκίνο.

«Οι τακτικές νίκες δεν ισοδυναμούν με πολιτικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ανώτερος συνεργάτης στο Foundation for Defense of Democracies. «Η στρατιωτική πίεση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε βιώσιμη πολιτική λύση. Για την Κίνα, αυτό αποτελεί υπενθύμιση ότι η επιτυχία στο πεδίο δεν εγγυάται το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα».

Ένα άλλο μειονέκτημα της Κίνας είναι η απουσία πολεμικής εμπειρίας. Ο PLA δεν έχει εμπλακεί σε πραγματικές μάχες από τον πόλεμο με το Βιετνάμ το 1979, ενώ οι ΗΠΑ έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιχειρήσεις σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Κόσοβο και Παναμά.

«Αυτό είναι το πώς μοιάζει ο πραγματικός πόλεμος», σχολίασε ο Κινέζος στρατιωτικός αναλυτής Σονγκ Ζονγκπίνγκ για τη σύγκρουση στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν πλέον προσωπικό με εμπειρία μάχης και ικανότητα ταχείας προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα πεδία επιχειρήσεων, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμο ερώτημα για το πώς θα ανταποκρινόταν ο PLA υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ο Ντρου Τόμπσον, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam στη Σιγκαπούρη, υπενθύμισε το ιστορικό παράδειγμα του Πολέμου της Κορέας, όταν οι Κινέζοι πιλότοι διέθεταν καλύτερα μαχητικά MiG-15, αλλά οι Αμερικανοί, με εμπειρία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επικράτησαν με τα υποδεέστερα F-86. «Ένας εξαιρετικός πιλότος σε μέτριο αεροσκάφος θα υπερισχύει πάντα ενός μέτριου πιλότου σε εξαιρετικό αεροσκάφος», σημείωσε.

Ο Σίνγκλετον πρόσθεσε ότι η ικανότητα του Ιράν να αξιοποιεί στρατηγικά σημεία συμφόρησης και να διαταράσσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού δείχνει πόσο γρήγορα μια τοπική σύγκρουση μπορεί να αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις. «Για το Πεκίνο, αυτό αποτελεί προειδοποίηση ότι οποιοδήποτε σενάριο για την Ταϊβάν θα επηρέαζε άμεσα το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και τρίτους παράγοντες με απρόβλεπτο τρόπο», κατέληξε.