Τα αποθέματα πυρομαχικών και διαφόρων ειδών πυραύλων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό, σύμφωνα με δηλώσεις του δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι την Κυριακή.

«Νομίζω πως είναι δίκαιο να πω ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε» στις αποθηκευμένες ποσότητες, ανέφερε ο γερουσιαστής σε συνέντευξή του στο CBS News. Ο Κέλι απέδωσε τις ελλείψεις στο γεγονός ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν «χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα και γι’ αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομαχικά».

Ο κ. Κέλι, μέλος της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας, επικαλέστηκε ενημερώσεις του Πενταγώνου, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς λόγω της απόρρητης φύσης των δεδομένων. Τόνισε ότι οι ελλείψεις αφορούν καίριας σημασίας οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, οι πύραυλοι για τα συστήματα ATACMS, οι γενικής χρήσης SM-3 και οι πύραυλοι των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο γερουσιαστής προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αμυνθούν αποτελεσματικά σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι «βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι θα ήμασταν αν δεν διεξαγόταν ο πόλεμος στο Ιράν».

Αυξημένος στρατιωτικός προϋπολογισμός

Το Πεντάγωνο ζητεί από το Κογκρέσο σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του. Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ για το οικονομικό έτος 2027, που αρχίζει τον Οκτώβριο, προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες ύψους σχεδόν 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κέλι χαρακτήρισε το ποσό αυτό «σκάνδαλο», υπενθυμίζοντας ότι όταν εντάχθηκε στην επιτροπή πριν από πεντέμισι χρόνια, ο ετήσιος στρατιωτικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είχε κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα τέλη Απριλίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να αφορά πυρομαχικά. Αναλυτές ωστόσο θεωρούν ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.

Αντιδράσεις από το Υπουργείο Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Κέλι, χαρακτηρίζοντάς τες μέσω X «ψευδείς» και «βλακώδεις». Επισήμανε ότι βασίστηκαν σε «απόρρητη» ενημέρωση του Πενταγώνου και προανήγγειλε πως ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου θα «εξετάσει» εάν ο γερουσιαστής «παραβίασε τον όρκο του» και δη «ξανά».