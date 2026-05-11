Με ένα «τσουνάμι» διασταυρώσεων, ψηφιακών ελέγχων και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δημιουργώντας πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα και την αξιοποίηση πληροφοριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συγκέντρωση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας γύρω από τον ΑΦΜ κάθε φορολογούμενου με την ΑΑΔΕ να αντλεί δεδομένα όχι μόνο από τις εσωτερικές βάσεις της αλλά και από τον παγκόσμιο ιστό, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος να εντοπιστούν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική εικόνα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων πριν ακόμη ξεκινήσει ο έλεγχος.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην ανάλυση παραβατικών συμπεριφορών και στην αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα «διαβάζουν» ύποπτες συναλλαγές, αδήλωτες δραστηριότητες και μοτίβα φοροδιαφυγής. Στόχος είναι ο εντοπισμός επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου, κυκλωμάτων απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και υποθέσεων ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στις έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και στον εντοπισμό καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων οφειλετών στο εξωτερικό, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με περισσότερες από 90 χώρες.

Προφίλ οφειλετών

Παράλληλα ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ για κάθε οφειλέτη. Το σύστημα θα αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τη συνέπεια στις πληρωμές αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη φορολογική συμπεριφορά.

«Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής είναι διαρκής», δηλώνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισημαίνοντας ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με νέες τεχνολογίες, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ). Ο στόχος της ΑΑΔΕ για φέτος είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση 1,5 δισ. ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στείλουν 12.000 «ραβασάκια» με πρόστιμα και φόρους που θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις.

Έρχεται το ΜΙΔΑ

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για την ιδιοκτησία, τη χρήση και τις μισθώσεις ακινήτων.

Ταυτόχρονα, το myDATA αναβαθμίζεται περαιτέρω, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα επιτρέπει την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται και σε νέους κλάδους, πέραν της αγοράς οχημάτων, όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι συναλλαγές μέσω POS. Η διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS ενισχύεται με νέο λογισμικό που θα εντοπίζει ύποπτη δραστηριότητα, ασυνήθιστες συναλλαγές και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε κλάδους με υψηλό φορολογικό κενό και έντονες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και το πραγματικό επίπεδο δαπανών.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα, προβλέπονται διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων, μη δηλωθεισών μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και έλεγχοι καταθέσεων σε εγχώριες και ξένες τράπεζες.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όσοι εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.

Ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για φέτος προβλέπει:

– Είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Είσπραξη ποσού τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων

– Είσπραξη τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες

– Εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση

– Εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 θα διενεργηθούν:

– 26.000 φορολογικοί έλεγχοι από τις Φορολογικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες

– 2.500 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου

– 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης

– 39.300 έλεγχοι και έρευνες από τις ΔΕΟΣ

– 75.000 έλεγχοι δίωξης από τα Τελωνεία

– 14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι

– 11.000 έλεγχοι μέσω αυτοκινούμενων συστημάτων X-Rays

– 11.060 έλεγχοι δίωξης με χρήση σκύλων ανιχνευτών, drones κ.ά.

– 3.468 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση POS, myDATA και στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– 690 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος

– 6.350 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει κριτηρίων κινδύνου

– 1.500 ελέγχους κατόπιν πληροφοριακών δελτίων

– 900 έρευνες καταπολέμησης φοροδιαφυγής/απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ VIES, ICISnet

– 6.000 επιπλέον δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

– 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες για ενημέρωση και συμμόρφωση των φορολογούμενων.