Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, η σκυτάλη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ περνά στους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4. Με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ και τις παροχές να ξεκινούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά (στις 18 Μαΐου), το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη παρά τα αρχικά τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας.

Αν ανήκετε στη σημερινή ομάδα προτεραιότητας, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν σημαντική οικονομική βοήθεια για τις διακοπές σας, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, συγκεντρώνοντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.

Την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας σημειώθηκε αυξημένη συμμετοχή, γεγονός που προκάλεσε «χαμηλές ταχύτητες» και προσωρινά τεχνικά σφάλματα, με αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να χρειαστεί να επαναλάβουν τις προσπάθειές τους.

Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 – Τετάρτη 22.4.2026

3, 4 – Πέμπτη 23.4.2026

5, 6 – Παρασκευή 24.4.2026

7, 8, 9 – Σάββατο 25.4.2026

Από την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους τους ΑΦΜ.

Διαμονή και παροχές

Με την επιταγή, κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο παρέχονται έως δέκα διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων) έως δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 – 9.5.2027). Η προσαύξηση ισχύει όλο το έτος για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία.

Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με συμμετοχή 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Δικαιούχοι και διαδικασία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες, με εισοδηματικά όρια έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους (προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) και 29.000 ευρώ για μονογονείς (επίσης προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos. Η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι:

Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα και αν είναι η πρώτη συμμετοχή ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν επιδότηση κοινωνικού τουρισμού από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο ή όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους.

Πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού. Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο περσινό πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.