Η κυβέρνηση επαναφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις, από τις 24 που ίσχυαν μέχρι σήμερα, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους που δυσκολεύονταν να εξοφλήσουν τα χρέη τους με τους προηγούμενους όρους.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023. Μοναδική προϋπόθεση για την ένταξη είναι η εξόφληση ή ο διακανονισμός τυχόν νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023.

Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες ζητούσαν ακόμη περισσότερες δόσεις – έως 120 – καθώς έχουν συσσωρεύσει υψηλά ποσά και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Επανενεργοποίηση των ρυθμίσεων

Η απόφαση για την επανενεργοποίηση των ρυθμίσεων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ με περισσότερες δόσεις έρχεται ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση των ανεξόφλητων ποσών, που πλήττουν κυρίως επαγγελματίες και αγρότες. Το 87,31% των οφειλετών χρωστά έως 30.000 ευρώ.

Οι μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες – αντιμετωπίζουν έντονη οικονομική πίεση, ενώ επαγγελματικές οργανώσεις ζητούν άμεση εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων με περισσότερες δόσεις.

Στο τέλος του 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 51,31 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 633 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριος 2025). Σε ετήσια βάση, η αύξηση έφθασε τα 2,03 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά επιδεινώνεται.

Η δομή του χρέους

Η αύξηση των οφειλών συνδέεται με τη συνεχή επιβάρυνση των μη μισθωτών λόγω αυξήσεων εισφορών και προσαυξήσεων που λειτουργούν σωρευτικά. Από τα 633 εκατ. ευρώ της αύξησης του τελευταίου τριμήνου του 2025, τα 447,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη.

Περίπου 10,5 δισ. ευρώ θεωρούνται πρακτικά ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις, εταιρείες σε εκκαθάριση, εργοδότες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή ασφαλισμένους που έχουν αποβιώσει. Έτσι, το πραγματικά εισπράξιμο ποσό εκτιμάται στα 40,8 δισ. ευρώ, με περιορισμένες προσδοκίες ανάκτησης.

Το προφίλ των οφειλετών

Σχεδόν εννέα στους δέκα οφειλέτες (87,06%) έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ, ενώ επτά στους δέκα (69%) οφείλουν έως 15.000 ευρώ. Παρά το σχετικά χαμηλό ύψος των ποσών, πολλοί αδυνατούν να ενταχθούν ακόμη και στη ρύθμιση των 24 δόσεων, καθώς δυσκολεύονται να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, 1.441.358 οφειλέτες (69,53%) χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος, με συνολικό ποσό 5,35 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι 363.275 της επόμενης κατηγορίας, το 87,06% του συνόλου (1.804.633 φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έχει χρέος έως 30.000 ευρώ, συνολικού ύψους 7,98 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ύψους 12,63 δισ. ευρώ (24,61%), συγκεντρώνεται σε μόλις 2.961 οφειλέτες, καθένας εκ των οποίων οφείλει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πηγή: O.T.