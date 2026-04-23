Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, χιλιάδες μαθητές κερδίζουν μια επιπλέον ημέρα ανάπαυλας. Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου φέρνει τοπικές αργίες σε πολλές περιοχές της χώρας όπου ο Άγιος τιμάται ως πολιούχος, με αποτέλεσμα τα σχολεία όλων των βαθμίδων να παραμείνουν κλειστά.

Από την Ελευσίνα και τα Μελίσσια μέχρι την Ιεράπετρα και το Σουφλί, το κουδούνι δεν θα χτυπήσει, ενώ η αναστολή λειτουργίας επηρεάζει και τα φροντιστήρια στις συγκεκριμένες περιοχές. Αν αναρωτιέστε αν το σχολείο της γειτονιάς σας θα λειτουργήσει κανονικά, δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους δήμους που βρίσκονται σήμερα σε εορταστικούς ρυθμούς.

Ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Στην Αττική, τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω τοπικής αργίας βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Ελευσίνα

Καματερό

Μελίσσια

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το κουδούνι δεν θα χτυπήσει στις παρακάτω περιοχές:

Ιεράπετρα

Σουφλί

Γουμένισσα Κιλκίς

Νεμέα

Ρίο και Βασιλικό Αχαΐας

και Νεάπολη Ηλείας

Γερακαρού Θεσσαλονίκης

Εράτυρα και Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης

και Βεύη Φλώρινας

Σε αυτές τις περιοχές, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν μια επιπλέον ημέρα αργίας, πριν επιστρέψουν πλήρως στην εκπαιδευτική καθημερινότητα μετά το Πάσχα.