Η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξημένες δυσκολίες στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο πόλεμος στο Ιράν παραταθεί, εκτίμησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει λάβει περιορισμένο αριθμό τέτοιων όπλων, καθώς η αμερικανική παραγωγή παραμένει περιορισμένη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί διακοπή στις προμήθειες ή στην παροχή πληροφοριών από τις ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε, η χώρα του κατάφερε να αποκτήσει αμερικανικά όπλα μέσω του προγράμματος PURL, το οποίο επιτρέπει στις χώρες του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν αγορές οπλισμού για το Κίεβο.

“Μέσω αυτού του προγράμματος, μπορούμε να αγοράσουμε αντιβαλλιστικούς πυραύλους για συστήματα Patriot και κάποια άλλα όπλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς”, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συνέχιση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή απειλεί αυτά τα πακέτα στήριξης.

Ο Ζελένσκι σημείωσε πως οι ΗΠΑ προσέφεραν στο Κίεβο “μόνο έναν μικρό αριθμό” συστημάτων, εξηγώντας ότι η παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι επαρκής. “Και αν ο πόλεμος συνεχιστεί ή η εκεχειρία καθυστερήσει… (αυτό) δεν θα είναι καλό. Και ίσως να αντιμετωπίσουμε περισσότερους κινδύνους με τα αντιβαλλιστικά”, υπογράμμισε.

Συνεργασίες της Ουκρανίας με χώρες της Μέσης Ανατολής

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του παρέχει στις χώρες της Μέσης Ανατολής την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ύστερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, αντιμετωπίζοντας drones ρωσικής προέλευσης, τα οποία, όπως είπε, είναι κυρίως ιρανικά.

Η Ουκρανία έχει ήδη υπογράψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. “Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες”, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσφέρει τόσο τεχνογνωσία όσο και εκπαιδευτικές αποστολές.