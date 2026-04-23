Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη Nevada, όπου πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα τον 11χρονο γιο του μέσα σε τουαλέτα αεροδρομίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Elko Regional Airport νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 37χρονος Giovanni Perez και ο γιος του Callan ταξίδευαν μαζί όταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό τους παρουσίασε βλάβη κοντά στο Winnemucca. Μεταφέρθηκαν με ρυμουλκό στο Elko για να παραλάβουν νέο όχημα. Λίγο αργότερα, μπήκαν δύο φορές σε τουαλέτα του αεροδρομίου· τη δεύτερη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Elko, ο Perez πυροβόλησε το παιδί.

Στη συνέχεια ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του κοντά στον πάγκο έκδοσης εισιτηρίων. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα σε αναφορές για ενεργό δράστη στις 13 Απριλίου. Ο Callan μεταφέρθηκε στο North Eastern Nevada Regional Hospital, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το αγόρι είχε διακριθεί πέρυσι σε διαγωνισμό έκθεσης με θέμα τον πατέρα της χρονιάς, που διοργάνωσε το Γραφείο Εκπαίδευσης της κομητείας Merced στην Καλιφόρνια, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Οι συμμετέχοντες μαθητές περιέγραφαν τι σημαίνει για αυτούς ο γονιός τους και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή τους.

Συγκίνηση και μηνύματα στήριξης

Μετά το περιστατικό, ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών ερεύνησε το όχημα της οικογένειας, χωρίς να εντοπίσει εκρηκτικά. Παράλληλα, δημιουργήθηκε σελίδα GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της οικογένειας του Callan και της κηδείας του. Στο μήνυμα της οικογένειας αναφέρεται ότι ο μικρός «πήρε τον δρόμο του ουρανού από τα χέρια κάποιου που έπρεπε να τον προστατεύει».

«Ο Callan ήταν πολύ περισσότερα από αυτή την τραγωδία. Ήταν έξυπνος, αστείος και ευγενικός – σοφός πέρα από την ηλικία του», σημειώνεται στην ανάρτηση. Η καμπάνια είχε συγκεντρώσει περίπου 12.000 δολάρια από τον αρχικό στόχο των 13.000.

Συγγενής του παιδιού, η Jil Chiesa, έγραψε σε ανάρτησή της πως «κρατιέται από οτιδήποτε θετικό». Όπως αποκάλυψε, ο δάσκαλος της Δ΄ Δημοτικού του Callan ενημέρωσε ότι θα φυτευτεί ένα δέντρο Redwood στο σχολείο στη μνήμη του, ενώ οι συμμαθητές του έδωσαν το όνομά του σε ένα ινδικό χοιρίδιο της τάξης.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η αστυνομία του Elko ανέφερε ότι συνεχίζει να διερευνά πού διέμεναν πατέρας και γιος πριν τον θάνατό τους. Εκπρόσωπος των αρχών επιβεβαίωσε ότι είχαν «δεσμούς» με την πόλη Merced της Καλιφόρνια και ότι είχε κατατεθεί αναφορά εξαφάνισης στο Clovis τον Δεκέμβριο. Εντοπίστηκαν έναν μήνα αργότερα στο Ogden της Γιούτα.

Σε νεότερη ανακοίνωση, οι αρχές ανέφεραν ότι ο Perez είχε δηλώσει πως υπέφερε από μετατραυματικό στρες λόγω της στρατιωτικής του θητείας. Η αστυνομία διερευνά το ιστορικό του στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι ο Perez βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού με τους μητρικούς παππούδες του Callan και ότι προσπαθούσε να το κρατήσει μακριά τόσο από εκείνους όσο και από τη δική του οικογένεια. Δεν έχει εξακριβωθεί ο λόγος του ταξιδιού τους προς την περιοχή του Reno, ενώ τα κίνητρα της πράξης παραμένουν άγνωστα.

Αντίο με στρατιωτικές τιμές

Ο Callan ήταν μαθητής στο δημοτικό σχολείο Luther Burbank Elementary στο Merced, αν και δεν ήταν εγγεγραμμένος τη φετινή σχολική χρονιά. Ο σχολικός φορέας ανέφερε: «Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια».

Ο Frank Perez, πατέρας του Giovanni και παππούς του Callan, δήλωσε ότι και οι δύο θα ταφούν στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Santa Nella στην Καλιφόρνια με πλήρεις στρατιωτικές τιμές. Όπως είπε, «ο Giovanni φρόντιζε για όλους τους γιους του, εξασφαλίζοντας ακόμη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η μάχη του με την ψυχική ασθένεια δεν αντικατοπτρίζει τον καλό πατέρα και γιο που υπήρξε».

Η μητέρα του Callan, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο KUTV ότι ήταν χωρισμένη από το παιδί της για αρκετά χρόνια, αλλά διατηρούσε επαφή τηλεφωνικά και προσπαθούσε να ανακτήσει την επιμέλεια. Σύμφωνα με την ίδια, ο Perez είχε υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό ως μάγειρας για περίπου τέσσερα χρόνια και είχε σταλεί στο Ιράκ.

Πηγή: Daily Mail