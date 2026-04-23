Εξαπλώνεται στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο ο συναγερμός που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ κι έχει σημάνει για το νέο πολύ εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic. Το μοντέλο Mythos, το οποίο η ίδια η Anthropic έχει προειδοποιήσει ότι είναι πολύ ικανό να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται κρυμμένα ελαττώματα στο λογισμικό που λειτουργεί ειδικά στις τράπεζες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, έχει μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο κρατών και φορέων για πολλούς και διαφορετικούς –αλλά εξίσου σημαντικούς- λόγους.

Επισήμως και προς το παρόν η Anthropic μοιράζεται το Mythos εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο με τη Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της όμως έχει αρχίσει να ανησυχεί για τις τράπεζες της Γηραιάς Ηπείρου σχετικά με την άμυνά τους και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με αυτές για το θέμα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η Anthropic μπορεί να βρήκε τρόπο να αποκαλύψει σε όλο τον κόσμο τους κυβερνοκινδύνους που συνεχώς δημιουργούνται. Και το υπουργείο Οικονομικών του Καναδά συνέκρινε την απειλή που δημιουργεί το νέο μοντέλο ΤΝ με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Για τους αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Κίνα και η Ρωσία, το Mythos δείχνει τις συνέπειες ασφαλείας που υπάρχουν από το να μείνει μια χώρα από την κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο χαρακτήρισαν το Mythos «χειρότερο από πυρηνική βόμβα», σχολίαζαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Καμπανάκι στην ΕΚΤ

Το Mythos ήταν βασικό θέμα στο περιθώριο των συνεδριάσεων του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον στα μέσα του μήνα. Από την πλευρά τους οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δηλώνουν –επισήμως τουλάχιστον- ότι δεν ανησυχούν ακόμη ιδιαίτερα και πως αξιολογούν το μοντέλο μέσω υφιστάμενων διαδικασιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δήλωναν στο Reuters τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές πηγές.

Τραπεζική πηγή ανέφερε ότι η ΕΚΤ και άλλοι θεσμοί και φορείς έχουν έρθει σε επαφή με τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους απέναντι σε νέους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Οι εποπτικές αρχές φέρονται να διερευνούν τώρα εάν οι εμπορικές τράπεζες στην Ευρώπη έχουν πλήρη επίγνωση για την απειλή και ζητούν να ενημερωθούν για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στον κίνδυνο αυτό, ανέφερε η πηγή στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τα υπολογιστικά συστήματα των τραπεζών

Οι δυνατότητες του Mythos να παράγει κώδικα πολύ υψηλού επιπέδου έχουν προσφέρει στο συγκεκριμένο μοντέλο ΤΝ μια δυνητικά άνευ προηγουμένου ικανότητα να εντοπίζει τρωτά σημεία στον κυβερνοχώρο, λένε οι ειδικοί. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία παγκοσμίως. Μέρος του μεγάλου κινδύνου αφορά το γεγονός ότι μέρος του τραπεζικού κλάδου χρησιμοποιεί υπολογιστικά και άλλα τεχνολογικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια (legacy).

Το Project Glasswing

Η Anthropic έχει μέχρι στιγμής περιορίσει την πρόσβαση στο μοντέλο σε συνεργάτες της στην αποκαλούμενη πρωτοβουλία Project Glasswing και σε περίπου 40 επιπλέον οργανισμούς που αναπτύσσουν ή συντηρούν κρίσιμες υποδομές λογισμικού. Η JPMorgan, η οποία αποτελεί μέρος της Glasswing, ήταν η μόνη τράπεζα στην οποία η Anthropic έχει δηλώσει δημόσια ότι έδωσε πρόσβαση. Και η Bank of America αποτελεί μέρος της Glasswing από την αρχή του προγράμματος και δοκιμάζει εσωτερικά την τεχνολογία Mythos, σύμφωνα με τις πηγές. Κι άλλες αμερικανικές τράπεζες θεωρείται ότι έχουν πρόσβαση στη Mythos. Πηγές από ανώτερες τραπεζικές και εποπτικές αρχές δήλωναν στο Reuters στις αρχές της εβδομάδος ότι δεν γνώριζαν ακόμη κάποιο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με επίσημη πρόσβαση στο Mythos.