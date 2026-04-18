To Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς αγοράς, καθώς η αποτίμησή της εκτοξεύθηκε στα 800 δισ. δολάρια (678,3 δισ. ευρώ), φτάνοντας στο ίδιο επίπεδο με τον βασικό της ανταγωνιστή, την OpenAI.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ιδιωτική αποτίμηση της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, με τα έσοδά της να αγγίζουν τα 30 δισ. δολάρια (25,4 δισ. ευρώ) σε ετήσιο ρυθμό. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της στην κορυφή του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή έως το φθινόπωρο, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την ισορροπία ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη και την υπεύθυνη κλιμάκωση.

Το νέο της μοντέλο, Mythos, έχει γίνει σημείο αναφοράς, προκαλώντας τόσο επαίνους για την αποδοτικότητά του όσο και προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας από κορυφαίους παράγοντες του κλάδου.

Ανησυχίες για τους κινδύνους του Mythos

Σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell ενημέρωσαν τους επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών για τους συστημικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει το Mythos.

Η Anthropic είχε ήδη βρεθεί σε ευαίσθητη θέση στις σχέσεις της με το κράτος, καθώς αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της από το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ για επιθετικούς στρατιωτικούς σκοπούς, χάνοντας έτσι επικερδείς συμβάσεις με το Πεντάγωνο.

Από την έρευνα στην επιχειρηματική αξιοποίηση

Η εντυπωσιακή αποτίμηση των 800 δισ. δολαρίων αποδίδεται στη στροφή της Anthropic προς την αγορά επιχειρήσεων. Από μια εταιρεία προσανατολισμένη κυρίως στην έρευνα και την ασφάλεια, εξελίχθηκε σε πάροχο λύσεων για μεγάλους οργανισμούς.

Εταιρείες παγκόσμιας κλίμακας υιοθετούν τα μοντέλα Claude της Anthropic για την αυτοματοποίηση σύνθετων διαδικασιών, γεγονός που ενίσχυσε θεαματικά τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με την OpenAI, που στοχεύει στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, η Anthropic επικεντρώνεται στη δημιουργία υποδομών για επαγγελματικές και τεχνικές εφαρμογές. Όπως δήλωσε στο Euronews ο Ben Barringer, επικεφαλής ερευνών τεχνολογίας της Quilter Cheviot, αυτή η στρατηγική εξηγεί τα υψηλά ασφάλιστρα αποτίμησης που αποδέχεται η αγορά.

Το «παράδοξο ασφαλείας»

Παρά τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, οι τεχνολογικές δυνατότητες του Mythos προκαλούν ανησυχία. Το μοντέλο θεωρείται σημαντικό άλμα στην αυτόνομη λογική, αλλά η δύναμή του εγείρει φόβους κακής χρήσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο το Mythos να χρησιμοποιηθεί για κυβερνοεπιθέσεις, καθώς μπορεί να εντοπίζει αδυναμίες σε λογισμικά συστήματα. Η ίδια λειτουργία που το καθιστά εργαλείο για την κυβερνοασφάλεια θα μπορούσε, σε λάθος χέρια, να αποδειχθεί καταστροφική.

Η Anthropic έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική αξιοποίηση και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να τεθεί υπό έντονο έλεγχο ενόψει της δημόσιας εγγραφής της.

Σύγκρουση με το Πεντάγωνο και προοπτικές IPO

Η εταιρεία παραμένει πιστή στις αρχές της, αντιστεκόμενη στις πιέσεις του Υπουργείου Πολέμου να διαθέσει τα πιο προηγμένα μοντέλα της για στρατιωτική χρήση, επικαλούμενη τις κατευθυντήριες γραμμές της «Constitutional AI».

Η στάση αυτή την έφερε σε αντιπαράθεση με το Πεντάγωνο, έναν από τους μεγαλύτερους δυνητικούς πελάτες της, χωρίς ωστόσο να αποθαρρύνει τους επενδυτές. Αντιθέτως, η αγορά δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την επικείμενη δημόσια εγγραφή, σε ένα περιβάλλον όπου και άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η SpaceX, εξετάζουν ανάλογες κινήσεις.

Όπως σημειώνει ο Barringer, η Anthropic ενδέχεται να «εκμεταλλευτεί τη δυναμική της στιγμής» για να εξασφαλίσει κεφάλαια που θα στηρίξουν το υψηλό κόστος εκπαίδευσης των επόμενων γενεών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η εταιρεία θα μπορέσει να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις των μετόχων για διαρκή ανάπτυξη και στις αυστηρές αρχές ασφάλειας που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς της.