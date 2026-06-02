Τη στρατηγική της επόμενης ημέρας, μετά και την ανακοίνωση των νέων κομμάτων τους, ξεκινούν να χαράσσουν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού.

Συναντήσεις και… απαντήσεις από Καρυστιανού

Η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είχε γεύμα εργασίας με τους βασικούς συνεργάτες της μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά παραμένει ακόμη άγνωστο ποια πρόσωπα θα ενταχθούν σε αυτό.

Η κα Καρυστιανού αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Κρήτη, όπως έκανε γνωστό ο συνεργάτης της Θανάσης Αυγερινός.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, πως στόχος είναι η αυτοδυναμία και ο πρωθυπουργικός θώκος και απέκλεισε τη συνεργασία με τα κόμματα εξουσίας.

«Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα» υπογράμμισε, ενώ ο Θανάσης Αυγερινός είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει πως παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά της περί συνεργασίας με άλλα κόμματα.

«Είναι φανερό πως κάποιοι προσπαθούν να τραβήξουν από τα μαλλιά κάποιες διατυπώσεις. Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ αναφορά σε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία γιατί κι αυτό γράφτηκε. Αλλά πολύ περισσότερο οποιασδήποτε συγκυβέρνησης ή συνεργασίας με τα υπάρχοντα κόμματα του απερχόμενου πολιτικού κατεστημένου» δήλωσε.

Στήριξη από τον πολιτισμό και περιοδεία για Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 01/06 τα ονόματα των 301 ανθρώπων από τον πολιτισμό και άλλους τομείς που υπογράφουν τη διακήρυξη της ΕΛ.ΑΣ.

Ανάμεσά, μάλιστα στους 29 καλλιτέχνες βρίσκονται ο Γιώργος Αρβανίτης, ο κινηματογραφιστής που στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά και η τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει τον Σωκράτη Φάμελλο. Ακόμη, την διακήρυξη διακήρυξη υπογράφουν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης που παρουσίασαν και την εκδήλωση στο Θησείο. Ενεργό ρόλο εκτιμάται πως θα έχει ο και ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, αλλά και οι συνάδελφοί του Φαίη Κοκκινοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Νίκος Πουρσανίδης και Ιωάννα Παππά.

Όπως και η κα Καρυστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας από την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε ειδικές εκδηλώσεις και περιοδείες.