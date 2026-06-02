Με το δεξί μπήκε ο Ιούνιος καθώς οι τιμές στην ενέργεια τόσο σε ηλεκτρικό όσο και σε καύσιμα δίνουν μικρή ανάσα στα νοικοκυριά. Χθες η ΔΕΗ ανακοίνωσε πρώτη από τους παρόχους ότι διατηρεί αμετάβλητα τα τιμολόγιά της για τον Ιούνιο με τη χρέωση του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού να παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, δηλαδή στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η κίνηση αυτή της ΔΕΗ όπως και τους προηγούμενους μήνες, να διατηρήσει τις τιμές αμετάβλητες παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών, έχει ως στόχο σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας να προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα όμως δίνει και το στίγμα για το πού θα κινηθούν και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες ανακοινώνοντας και τα δικά τους τιμολόγια.

Τα προϊόντα

Ειδικότερα η ΔΕΗ εκτός του Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού διατηρεί στα 0,1378 ευρώ /kWh και την τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All.

Επίσης τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗmyHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ /kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης. Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 ευρώ /kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 ευρώ /kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ /kWh και 0,095 ευρώ /kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τέλος, τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic προσφέρουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Καύσιμα

Την ίδια ώρα σημάδια αποκλιμάκωσης αρχίζουν να εμφανίζουν οι τιμές των καυσίμων, δημιουργώντας έστω συγκρατημένη αισιοδοξία στους καταναλωτές.

Η αμόλυβδη, που πριν από την ένταση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν στα επίπεδα των 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτινάχθηκε την περασμένη εβδομάδα έως τα 2,14 ευρώ – το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε πανελλαδικά από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ την περασμένη Παρασκευή έπεσε στα 2,117 ευρώ το λίτρο, με τους πρατηριούχους να αναμένουν και νέα μείωση.

Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως τις νησιωτικές, οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 2,15 λεπτά, όπως στις Κυκλάδες 2,286 το λίτρο, στην Κεφαλονιά 2,191, στο Ρέθυμνο 2,175 ευρώ το λίτρο.

Πάντως οι αυξήσεις τιμών τους τελευταίους μήνες έχουν επηρεάσει αισθητά τόσο την κατανάλωση καυσίμων όσο και τη συνολική αγοραστική συμπεριφορά των πολιτών. Με βάση πηγές της αγοράς, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν την πτώση τον Μάιο ακόμη και στο 5%.

Αντίθετα, μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσίασε το πετρέλαιο κίνησης, κυρίως χάρη στην κρατική επιδότηση στην αντλία. Μάλιστα η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει την επιδότηση και για τον Ιούνιο, μειώνοντας ωστόσο το ύψος της από 20 σε 15 λεπτά ανά λίτρο. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στις 29 Μαΐου στα 1,791 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στα τέλη Απριλίου, ενώ πριν από την εφαρμογή του μέτρου, στα τέλη Μαρτίου, είχε φτάσει τα 2,122 ευρώ.