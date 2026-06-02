Η εισηγμένη με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο (5,11 τρισ. δολ.), η Nvidia, μπαίνει τώρα και στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών παρουσιάζοντας νέα μικροτσίπ που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν για πρώτη φορά τα προϊόντα της Intel, της Apple, της Qualcomm και της AMD.

Ξεκινώντας από αυτό το φθινόπωρο, το νέο RTX Spark Superchip της Nvidia θα κάνει το ντεμπούτο του σε φορητούς και επιτραπέζιους επώνυμους υπολογιστές που παράγουν γνωστές εταιρείες όπως οι Dell Technologies, ΗΡ, Asus και Lenovo, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ στην έκθεση του κλάδου Computex στην Ταϊπέι. Το προϊόν είναι συνδυασμός μικροεπεξεργαστή και μικροτσίπ γραφικών, κατασκευασμένο με τη βοήθεια της MediaTek της Ταϊβάν, το οποίο θα τρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows for Arm της Microsoft. Τα συστήματα αυτά θα είναι κυρίως προσανατολισμένα για χρήση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Με τον τρόπο αυτόν η Nvidia κάνει μια ακόμη προσπάθεια να μπει δυναμικά στην αγορά επεξεργαστών προσωπικών υπολογιστών, αφού η προηγούμενη ναυάγησε πριν από περίπου μία δεκαετία.

Η τεχνολογία των μικροτσίπ σημαίνει ότι οι κατασκευαστές υπολογιστών θα είναι σε θέση να προσφέρουν εξαιρετικά ισχυρά μηχανήματα, κυρίως λάπτοπ, που θα είναι λεπτά και ελαφριά. Οι επόμενες εκδόσεις της τεχνολογίας θα επιτρέψουν επίσης να υπάρξει και ευρύτερο φάσμα τιμών στα προϊόντα αυτά, ανακοίνωσε η Nvidia.

Ανταγωνισμός

Στο παρελθόν μια πιο δυναμική είσοδος στην αγορά προσωπικών υπολογιστών θα αντιπροσώπευε σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της Nvidia. Αλλά τώρα, η σειρά μικροτσίπ για κέντρα δεδομένων που πουλά επισκιάζει τις συνδυασμένες πωλήσεις των πλησιέστερων ανταγωνιστών της. Οι πωλήσεις της Nvidia στο πιο πρόσφατο τρίμηνο ήταν περίπου ίσες με τις ετήσιες πωλήσεις της Intel και της Advanced Micro Devices (AMD) για το περασμένο έτος, δείχνουν στοιχεία των «Financial Times».

Η Nvidia ανακοίνωσε ακόμη ότι συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Microsoft για να αναπτύξει τις νέες συσκευές και να διασφαλίσει την υποστήριξη λογισμικού που θα κάνει τη χρήση της τεχνολογίας της Arm Holdings να κερδίσει μεγαλύτερο έδαφος στον κόσμο των υπολογιστών με λειτουργικό Windows. Η Microsoft και η Qualcomm προωθούν από κοινού παρόμοιους υπολογιστές για πάνω από έναν χρόνο, αν και με περιορισμένο αντίκτυπο. Εκτός της σειράς Mac της Apple, οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν επεξεργαστές κατασκευασμένους από την Intel ή την AMD. Το πλεονέκτημα της Arm έναντι αυτών των πετυχημένων εταιρειών είναι η πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αλλά υστερεί στη συμβατότητα λογισμικού, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.